Domino’s is overdonderd door het enorme aantal Russen dat pizza-tattoos neemt

Ik probeer niet al te verwonderd te schrijven over merken die zichzelf promoten via tattoo-acties. Denk aan: een leven lang gratis shit als je jezelf brandmerkt met ons logo. Want heel veel merken doen dit al heel lang en altijd zijn er mensen die erin trappen. Er zijn zelfs duizenden mensen die een merk laten tatoeëren als dat merk simpelweg de tattoo betaalt.

Dit is schijnbaar een Ding tegenwoordig, onderdeel van het spanningsveld tussen menselijke waardigheid en hedendaags kapitalisme, dat steeds akeligere vormen begint aan te nemen. Ik weet zeker dat als je bereid bent om je lichaam als billboard te verkopen, dat bijna elk merk bereid is om een stukje huid van je te kopen. Als je ook echt besluit om dit te doen, laat het me dan alsjeblieft weten, schrijf er een essay over, want dat soort verhalen wil ik graag op deze site lezen. De kosten-batenanalyse pakt alleen niet altijd goed uit, bijvoorbeeld wanneer de lokroep van gratis spullen meer mensen op de been krijgt dan verwacht.

Op 31 augustus postte Domino’s op VKontakte (het Russische Facebook) dat ze 100 jaar (dus: levenslang) 100 gratis pizza’s per jaar aanboden aan mensen die het Domino’s-logo lieten tatoeëren en daar een foto van op sociale media zetten. Oorspronkelijk zou deze actie tot eind oktober duren, maar afgelopen woensdag plaatste het bedrijf een bericht dat de actie gestaakt werd, omdat er te veel mensen aan meededen.

Serieus, d’r zijn er veel meer.

In hun bericht schreef Domino’s dat alleen de eerste 350 deelnemers de gratis pizza’s zouden krijgen, om de schade wat te beperken.

Misschien heb jij zoiets van “Ik ben superslim want ik heb Nyenrode gedaan en dit was helemaal de bedoeling van Domino’s. Dat heet native advertising; google dat maar eens.” Maar ervan uitgaande dat ze de pizzabakker zijn woord houdt en dat alle winnaars zoveel mogelijk pizza’s bestellen, dan gaat dit het bedrijf miljoenen euro’s kosten.

Domino’s beschreef niet wat voor pizza’s je wel en niet kunt bestellen, maar laten we aannemen dat je de rest van je leven enkel nog medium pizza’s Tricolore eet van 8 euro. Als alle 350 ‘winnaars’ van deze actie elk jaar 100 pizza’s van 8 euro bestellen, laten we zeggen voor de komende 50 jaar (de helft van wat ze gewonnen hebben, al is de vraag of ze de 50 halen als ze al die pizza’s wegtikken), dan kost dat Domino’s 14 miljoen euro aan misgelopen inkomsten.

We hebben Domino’s gevraagd hoe ze dit gaan aanpakken, en of ze ook zo’n actie opzetten in andere landen. Een vertegenwoordiger van Domino’s legde uit dat “deze actie wordt gerund door Domino’s in Rusland” en dat ze ons als we willen met hun in contact kunnen brengen. Het lijkt er dus in elk geval op dat het om een echte actie gaat.