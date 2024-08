Donnie wil ooit evenveel stacks sjouwen als Frans Bauer

Donnie is sinds hij rapt een wandelende meme in verschillende gedaantes. Alles wat hij doet, hoe geniaal of onnozel het ook is, wordt vroeg of laat opgepikt door een heel leger toegewijde fans. Afgelopen jaar was hij er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat op een groot aantal neuzen in dit land een felgekleurd brilmontuurtje te vinden was; jong en oud had het over snelle planga’s, planka’s, plenga’s, plankers, enzovoorts. Daarnaast is hij op dit moment ook nog eens de enige echte koning TOTO, een marketingleider die iedereen die weleens een pot voetbal kijkt aanspoort om een klein wedje te leggen. Ook vroeg de overheid hem tijdens oud en nieuw iedereen te adviseren om goed op de ogen te passen tijdens het afsteken van vuurwerk.



Je zou bijna vergeten dat hij ook nog muziek maakt, en al helemaal dat die muziek ook nog eens behoorlijk goed kan zijn. Zijn nieuwe album Door Het Licht komt vandaag uit en is veruit z’n beste werk tot nu toe. Bas Bron heeft z’n geniale handen uit z’n geniale mouwen gestoken en alle nummers geproduceerd, terwijl Don op zijn beurt bewijst dat hij inmiddels écht goed kan rappen. Zo goed zelfs, dat ik mezelf tijdens het luisteren af en toe betrap op een gevoel dat een beetje lijkt op medelijden; het is haast zonde dat hij bij het grote publiek bekend staat als iemand met een voorliefde voor domme zonnebrillen, in plaats van de maker van dit album.

Videos by VICE

Als ik met hem afspreek om te praten over de enorme hype om hem heen het afgelopen jaar, kan hij de eerste minuten niet ophouden over zijn liefde voor de beginjaren van Nederlandse hiphop, toen Sugacane nog de sickste rapper van het land was en dat een van zijn mentoren, Lange Frans, net met een plan bezig was om met een groep maten het land te veroveren met hun mixtapes. Val er hier maar in, probeer ik te zeggen.

Noisey: Hoe jammer vind je het dat je niet op de Straatremixes staat?

Donnie: Van Lange? Niet echt. Maar als jonge gast uit Amsterdam liet het je wel zien dat jij ook mee kon doen met iedereen uit Rotterdam. Uni-Q, Duvel, Winne – iedereen kwam uit Rotterdam, en dit was voor ons het tegengeluid. Hoe hard zij werkten is ook ongeëvenaard; in een kleine auto gebrande cd’tjes verkopen voor een paar centen, en dan de grote zaal van de Paradiso uitverkopen. Dat was tot die tijd nog niet op deze manier gelukt, wat betekent dat zij een fase voorliepen op de rest. En dat soort mensen heb je altijd nodig.

Probeer jij dat nu ook te zijn?

Ik doe commercials, televisiedingen. Koning schnabbel met die vlotte babbel, begrijp je? Dus ik merk ergens wel dat er veel jonge gasten zijn die op hun manier respect voor mij hebben, omdat ik op mijn eigen landschap Utopia probeer te maken. Er zijn veel gasten die zeggen dat het ze niet uitmaakt of hun muziek wordt gevoeld, zolang hun vrienden het maar vet vinden. Dat geloof ik niet zo. Iedereen maakt uiteindelijk muziek om ervan te leven. Anders ben je geen muzikant maar een hobbyist. Welke slager snijdt z’n vlees omdat het zijn hobby is? Nee, gap. Winst maken is de hobby.

Ik hoop wel dat mensen inzien dat je al lang geen hele grote mainstream-hit hoeft te hebben om wel in de mainstream mee te kunnen doen. Mijn persoon is mainstream. Iedereen kent Donnie, maar mijn muziek blijft niche, omdat ik weiger om nu de muziek te maken die mensen verwachten, omdat ik er bekend mee ben geworden. Kijk naar de Grote Gedoe-mixtape van Faberyayo. Hij is bekend geworden met De Jeugd van Tegenwoordig, en het Grote Gedoe is nooit mainstream geweest, maar het was wel zo goed dat het een fundament is geweest voor heel veel rappers om hiphop jaren later te brengen naar waar het nu is. En dat heb ik altijd in m’n hoofd gehad bij het maken van dit album. Het is geen hap, slik, weg, Heb je Jonko Voor Mij of Snelle Planga – ik heb me aangepast als een kameleon, en nu is m’n stack raar dom.

Ik vind ook dat jij een erg goed album hebt gemaakt. En ik ben erg blij dat het geen snelle pla…

Sorry dat ik je onderbreek, maar ik wil wel dat het duidelijk is dat het nooit mijn intentie is geweest om een goedkope hit te scoren voor bekendheid met Snelle Planga. Als je een jaar geleden had gezegd dat er een hele hoop kleine kinderen naar me zouden luisteren had ik je nooit geloofd. Ik heb me altijd willen profileren als de dertiende provincie van Nederland, Donnieland, waar ik al jaren woon, maar vanaf daar is er plotseling met Snelle Planga wel een hele goede verbinding aangelegd met Hilversum. Maar er zijn nog steeds mensen die me kennen van toen ik totaal m’n eigen ding maakte, en voor hen is dit album.



Ik denk dat hiphop in Nederland op dit moment een tweebaansweg is. Een baan voor het grote popsucces, en een baan voor eigenzinnige niche artiesten die wel shows uitverkopen. Joost en ik, en nog wat anderen, rijden op die tweede baan, en ik denk dat daar steeds meer artiesten bij gaan komen.Uiteindelijk is authenticiteit wat ervoor zorgt dat je boven blijft drijven.

Je hoeft je niet te verontschuldigen. Ik vind het slim, maar Snelle Planga is toch gewoon een marketingtruc om een hype heen?

Ja, maar voor de persoon Maradonnie als entertainer, niet als muzikant, hoewel die twee elkaar wel versterken. Maar het komt wel echt uit mij voort, het is niet geforceerd grappig of iets anders dan wat ik normaal doe. Ik had er ook een clubtrack van kunnen maken waarin ik de hele tijd woorden herhaal, dat had sowieso ook gewerkt. Maar ik heb het op mijn eigen manier gedaan en dat heeft me veel verder gebracht.

Het lijkt me gewoon wringen voor jou als artiest dat een internethype je landelijke faam brengt, en niet een goed album met Bas Bron.

Nee. Ik zie dat los van elkaar. Ik zit ook bij youtube-shows om daar wat grappen te maken en dan zo snel mogelijk weer weg te gaan. Maakt mij dat een YouTuber? Nee. Het heeft een heel ander spel gecreëerd voor mij, maar dat hoeft de muziek niet in de weg te zitten. Zeker niet als ik met Bas in de studio zit, dat is iets totaal anders, en we zijn al helemaal niet op zoek naar een nieuwe hit. De grootste successen zijn altijd makkelijk verteerbaar, en vrijwel nooit het mooiste wat een artiest ooit heeft gemaakt. Waar wil je voor gaan? Als ik nu alle commerciële dingen doe die me worden aangeboden, hoef ik helemaal geen muziek meer te maken. Maar zo zit ik niet in elkaar. Weten waar je prioriteiten liggen is belangrijk.

Waar liggen die van jou op dit moment?

Dit blijven doen tot ik een jaartje of dertig ben, en daarna misschien in het theater staan? Ik denk wel dat ik dat kan. Ik kan water aan de zee verkopen als dat moet. Rappen is niet voor altijd, en zolang je persona popping is kun je alles doen. Als ik nu stratenmaker wordt, wil iedereen z’n straat laten maken door stratenmaker Donnie. Want hij is grappig, en hij heeft dingen gedaan. Ik maak me totaal niet druk.

Ik denk dat je die situatie helemaal op eigen kracht hebt gecreëerd, waarom heb je dan alsnog getekend bij Top Notch?

Omdat ik nog steeds precies kan doen wat ik wil, maar als ik vijftig goudgekleurde bamischijven en de gele zwembroek van Dries Roelvink nodig heb, dan regelen ze dat voor mij. En artistieke video’s maken is gewoon makkelijker met hen aan jouw kant.

Je albumcover staat vol met andere mensen. Met wie identificeer je je het meeste?

Frans Bauer, denk ik. Of Johan Vlemmix – als er iemand viraal gaat met helemaal niks is hij het wel. Of Joel Beukers, die zit helemaal in z’n eigen lane met dat geschreeuw. Ik weet het niet.



Ben jij de liefdesbaby van alle mensen op de cover?

Dan was ik wel iets lelijker geweest, denk ik. Meer het nageslacht van de media uit de jaren negentig. Ik had graag Ron Brandsteder erbij gehad, maar hem kon ik niet bereiken. En Barney ook niet, hij was weer eens druk. Maar het kan niet anders dan dat dit gaat werken. Next level marketing.



Volg Noisey op Facebook , Instagram en Twitter .