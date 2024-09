Na drie maanden wachten trad ook vanavond Drake niet op in de Ziggo Dome

De show van Drake in Ziggo Dome van vanavond is afgelast. De artiest die iets meer dan een week geleden zijn nieuwe album More Life uitbracht is ziek en mag van zijn dokter niet spelen. De show wordt verplaatst naar woensdag 29 maart.



Drie keer was het concert van Drake in Ziggo Dome om technische redenen verplaatst, maar vanavond zou hij dan echt zijn tweede van een reeks van drie optredens in Amsterdam geven. Hoewel de zaal al vol stond met fans, verscheen hij toch ook vanavond niet op het podium. Anderhalf uur na de oorspronkelijke begintijd kwam aan het wachten een einde – een woordvoerder van Mojo zegde het concert af en alle 17.000 fans mochten weer naar huis.