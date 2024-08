Drie, eh, viermaal hoera voor Detroit Swindle

Dit artikel hebben we vertaald van onze vrienden van THUMP Duitsland.



Bedriegers zijn er om de boel te flessen, bijvoorbeeld door te faken alsof ze iets of ergens zijn – misschien is Leonardo DiCaprio in Catch Me If You Can daar het perfecte voorbeeld van. Maar Lars Dales en Maarten Smeets weten ook van wanten. Ze gaan door het leven als Detroit Swindle, maar zijn ten eerste geen echte oplichters en om het nog erger te maken: ze komen ook niet uit Detroit. Maar goed: deze muzikale en culturele diefstal komt misschien niet helemaal onverwachts van jongens die hun eigen label Heist Recordings noemen.

Producers als Max Graef, M.ono en Adesse Versions brachten al muziek uit onder het label, maar de eerste release kwam in juni 2013 van Detroit Swindle zelf. Iedereen die snel kan hoofdrekenen weet daarom dat ze onlangs jarig zijn geweest. Om dit vierjarige jubileum te vieren brengen ze op 31 juli hun vierde EP Can’t Hold It uit. Hierop staan vier nummers, en daarvan is Tamarindus Hollandicus hier exclusief te horen.