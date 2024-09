Dries Ketels schildert met bliksem

Gewapend met bliksem (jawel, dat lees je goed) en verf maakt de jonge Gentenaar psychedelische, kleurrijke kunstwerken. Deze techniek vond hij naar eigen zeggen zelf uit door te experimenteren met verf, verschillende chemicaliën en 30.000 volt.

Dat klinkt gevaarlijk, maar het gaat hem goed. De jonge kunstenaar draagt tijdens ons skypegesprek sandalen en heeft een Argentijnse cocktail in zijn hand. Dries Ketels mag namelijk in Buenos Aires zijn nieuwste werk tentoonstellen.

“Our souls are captured in the electromagnetic field”, Al het beeld door en met dank aan Dries Ketels

Toch is er geen groter contrast tussen zijn zwoele decor nu en het koude zolderkamertje in België waar hij zijn schilderijen maakt. Gewapend met een elektriciteitsgeleider, wat chemicaliën en voornamelijk waterverf, maakt hij daar zijn flitsende werken. En dat fysieke aspect van creëren is wat Ketels zo boeiend vindt. “De technieken waarmee ik experimenteer zijn voor mij keer op keer even belangrijk als het resultaat,” vertelt hij aan The Creators Project. “Het was een ongelooflijk machtig gevoel om te werken met elektriciteit.”

“Our souls are captured in the electromagnetic field”

Het aspect van toeval is ook een belangrijk onderdeel in de bliksemkunst van Ketels. De ontstuimige figuren die hij creëert, horen zo thuis op een rorschachkaartje. Terwijl Ketels de natuur zijn gang laat gaan, is het aan de toeschouwer om het schilderij te interpreteren. “Het is echt een prachtige ervaring om een schilderij op die manier vorm te zien krijgen,” vertelt Ketels. “Ik zie mezelf trouwens ook eerder als een toeschouwer dan een schilder. En daarom vind ik het ook essentieel in mijn schilderkunst dat mensen het schilderen zélf, het schilderproces kunnen ervaren.”

“Rising Universe”

Het werk van Ketels is een ode aan de woeste natuur, net als de bliksem van Zeus die in de klassieke mythologie aan de basis van de verschillende natuurverschijnselen stond. In Rising Universe maakte de kunstenaar een visuele representatie van het universum. “De schilderijen zijn natuurlijk geen hyperrealistische afbeelding van de natuur en het universum, maar de methode waarmee ik deze werken maak, creëert vergelijkbare microscopische structuren zoals je die in de natuur vindt.” Zijn techniek is ook geïnspireerd op de immense kracht en macht van de natuur. “De realiteit ‘schildert’ zelf met elektromagnetische krachten en om de wereld te representeren, wilde ik schilderen met die kracht in plaats van met verf,” legt hij uit.

“Alhoewel ik mijn schilderijen met het universum vergelijk, zijn de werkjes redelijk klein. Maar de microscopische, onzichtbare krachten die onze wereld voortstuwen vind ik juist zo bijzonder. Mijn schilderijen representeren ook die elektromagnetische interacties tussen verschillende atomen of synapsen in het brein.”

“Our souls are captured in the electromagnetic field”

Of je nu synapsen, het universum of gewoon kleurrijke kwallen ziet in de schilderijen van Dries Ketels, één ding is zeker: de wervelende schilderijen spreken tot de verbeelding. Hieronder zie je meer van zijn bliksemschilderijen. Op de website van Dries Ketels lees je over zijn werk of volg hem op Facebook.