Dromerige waterverfschilderijen waar de sensualiteit vanaf spat

Als je aan waterverfkunst denkt, denk je waarschijnlijk meteen aan idyllische landschappen en romantische fruitschalen. Maar de kunstvorm past natuurlijk ook belachelijk goed bij een heel ander soort landschap: de glooiende vormen van het vrouwelijk lichaam. En dat is exact wat Valéria Ko doet. De Russische kunstenaar maakt dromerige waterverfschilderijen van vrouwenlichamen.

Waterverfschilderijen zijn natuurlijk een stukje minder realistisch en daar maakt de kunstenaar gretig gebruik van. Haar schilderijen zijn geen perfecte representatie van de menselijke anatomie, maar zijn juist mysterieus en dromerig. Haar halfnaakte personages zweven door een tijdloze, onbeschrijfbare ruimte.

Ko werkt al sinds haar negende met waterverf en is er een meester in geworden. Naaktportretten zijn wel nieuw voor haar. “Ik begon drie jaar geleden pas erotische figuren te tekenen. Daarvoor studeerde ik aan de Surikov Academy, een traditionele Russische kunstschool,” vertelt Ko aan Creators. “Maar we schilderden daar vooral landschappen, stillevens en modellen.”



Ko besloot om de wijze lessen van haar school linea recta overboord te gooien, omdat het beperkte aanbod aan onderwerpen haar frustreerde. Zo ontstonden haar erotische werken. “Ik koos voor meer provocerende thema’s, omdat ik de landschappen en de traditionele genres saai begon te vinden. Misschien is het een soort van protest,” lacht ze.

“Ik vind vrouwenlichamen inspirerender en aantrekkelijker dan het mannenlichaam. De zachte kleuren en lichtheid van waterverf laten me toe om het vrouwelijke lichaam op een meer sensuele en erotische manier te schilderen,” legt ze uit. “Toch draait m’n werk niet alleen om de naakte vrouwen hoor. Het gaat over hun dromerige figuren in de context van een bijzondere, tijdloze ruimte.”



Bekijk meer werk op Valéria Ko’s Instagram.