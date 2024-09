Dronesurfen is onze nieuwe lievelingssport

Bovendien komt het zelfs aan de Nederlandse kust weleens voor dat je wil gaan surfen terwijl de weergoden je geen zuchtje wind gunnen. Dat is mooi kut voor de surfliefhebbers. Je zou dan kunnen besluiten om naar de Franse of Portugese kust te vliegen voor een grotere kans op een bries, maar doe dat alsjeblieft niet. In plaats van onnodig geld uit te geven aan een vliegticket, kun je beter een beetje met je tijd meegaan en gewoon al je spaargeld in een drone stoppen. Waarom? Nou, neem even een kijkje in de wereld van dronesurfen.

Zelfs als je in Zuid-Limburg woont, kun je de dichtstbijzijnde plas opzoeken en een potje surfen. Oke, een vliegticket naar Peniche is misschien net wat goedkoper, maar voor slechts 15.000 euro koop je een Freefly ALTA 8 (de drone uit het filmpje). Met die drone kun je overal en op elk moment surfen. Je hebt alleen een flinke plas water nodig en een vriend die het apparaat bestuurt. Het is dan alleen nog hopen dat die persoon het kostbare apparaat niet per ongeluk in het water stort en jou midden op de Maasplassen laat zinken.

Het enige nadeel van de drone uit de video – het prijskaartje en het neerstortingsgevaar tellen we even niet mee – is dat hij volgens website net iets meer dan 10 minuten kan vliegen als er tien kilo aan hangt. Over meer gewicht zegt het grafiekje op de website niks, maar voor 15.000 euro kan je als mens waarschijnlijk niet bijzonder lang met de drone surfen. Hopelijk vliegt hij in ieder geval net lang genoeg om een filmpje te schieten dat al je vrienden jaloers maakt.

