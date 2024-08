Drugshonden en seksfeesten: het eerste jaar op de Hoge Hotelschool

Van katers tot kamernood en studieschuld tot soa’s: VICE sleept je door je studententijd heen. Check de komende weken de Student Guide hier.

Na de middelbare had ik geen flauw idee wat ik met mijn toekomst wilde gaan doen. Daarom koos ik ervoor om een half jaar lang in een fabriek veevoer te maken om daarna een half jaar in Spanje mijn zuurverdiende geld weg te zuipen.

Er is ook een totaal ander type mens – het type dat tijdens de middelbare school een bijbaantje in de horeca krijgt en smoorverliefd wordt op het vak. Voor die personen is de keuze vaak snel gemaakt: de Hoge Hotelschool.

Bij de meeste hotelscholen zit je het eerste jaar intern met een hele groep jongeren op een campus. Als ik mensen hierover hoor praten, krijg ik altijd het beeld van een enorm Jersey Shore-huis vol zuipen, seks en drama. We vroegen vier studenten naar hun ervaringen met het leven op een campus van de Hoge Hotelschool.

Naud (24), Den Haag



MUNCHIES: Hoi Naud, klopt het dat de Hotelschool vooral een feestschool is?

Naud: Als je een grote groep jongeren die net van de middelbare afkomt samen op een campus zet, ontkom je niet aan een paar feesten. Het voelt eigenlijk een beetje als een groot hostel. Je deelt een kamer met een wildvreemde en hebt vijftien andere huisgenoten waarmee je een woonkamer, keuken en een paar badkamers deelt. Iedereen loopt bij elkaar binnen en mannen en vrouwen wonen door elkaar. Het is alsof je ineens driehonderd botergeile nieuwe vrienden hebt.

Klinkt als een perfect recept voor uit de hand lopende feesten.

Dat klopt. Als er geen controle is bij zo’n grote groep jongeren dan gaat het redelijk snel mis. Iedereen zet het op een zuipen. De Hotelschool lijkt feesten een beetje te stimuleren, met de gedachte: ’s avonds een vent, ’s ochtends ook een vent. Je moet als horecamedewerker kunnen werken met een brakke kop, dat leren ze je op de Hotelschool meteen.

