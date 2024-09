Première: De nieuwe video van Eagulls is zo donker als de nacht

Een paar jaar geleden liet Eagulls uit Leeds met het gelijknamige debuutalbum voor het eerst van zich horen. Dat gebeurde luid en duidelijk, en elke keer wanneer de band ergens opdook voor een optreden was altijd wel iemand van de Noisey-redactie aanwezig.

Eagulls komt volgende maand met de opvolger, Ullages. Eerder lekten ze al Skipping; een vier minuten durend liedje waar postpunk een donkere romantische cape over zich heen krijgt gedrapeerd. En nu mogen wij de video voor Skipping in premiere laten gaan. De clip past naadloos bij de broeierige sfeer van het nummer. Het is het soort muziek waarvan je zin krijgt om de rest van de dag je huis niet meer te verlaten. Wacht dus nog even met kijken als je nog ergens heen moet.

Eagulls gaat ook op tour, en doen daarbij ook Nederland aan. Op 21 mei staat de band in Rotown, en omdat we ze nooit te vaak kunnen zien optreden, presenteert Noisey deze show. Vind hier alle informatie, en koop hier je kaarten (en vergeet alsnog niet naar de video te kijken).

Eagulls op tour:

MEI

13th Leeds Brudenell Social Club

16th Glasgow Stereo

17th Birmingham Hare & Hounds

19th London Islington Assembly Hall

20th Brighton The Great Escape

21st Rotterdam Rotown

23rd Berlin Badehaus Szimpla

24th Hamburg Hafenklang

25th Amsterdam Sugar Factory

26th Antwerp Het Bos

27th Brussels VK

28th Madrid Get Mad Festival

30th Paris Nouveau Casino

JUNI

1st London Rough Trade East