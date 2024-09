Eddy de Clercq neemt een frisse duik met Serge Gainsbourg

Zon, zee en strand, move over! Het is tijd voor zee, seks en zon. Althans, daar gaat dit lied van Eddy de Clercq over. Het is een rework van Sea, Sex and Sun van Serge Gainsbourg, dus dan weet je wel hoe laat het is. Trek je kleren maar vast uit!





Helaas ontbreekt de routebeschrijving bij dit lied, dus waar je precies heen moet voor deze droomvakantie is onduidelijk. Ik stel me zo voor dat je naar een willekeurig eiland in de Middellandse Zee reist en daar op zoek gaat naar mooie jongens met strakke broekjes, en dat die dan wel weten waar je moet wezen. Sea Sex & Sun is een heerlijke Italo-glijer met opwindende Franse vocalen en een aanstekelijke melodie. Het lied is afkomstig van de verzamelaar The Closet Tapes, een compilatie vol stomende liederen van queer artiesten, waaronder Andy Butler van Hercules & Love Affair. Verder staan er pareltjes op als Mannerliebe van Gaytron (dat klinkt als een woest aantrekkelijke robot?) en Gay Goth Dance Machine van This Cold Night. De compilatie is samengesteld door Electronic Emergencies, een samenwerking van Spacemaker en Leather E.

The Closet Tapes komt 22 mei uit op (hoe kan het ook anders) roze vinyl. Bestellen kan hiero.