Een Belgische is derde geworden op het WK-Excel

Mijn West-Vlaamse collega vertelde van de week trots dat een streekgenoot, Joke Vranken, de bronzen medaille had gewonnen op het wereldkampioenschap Excel. Blijkbaar organiseert Microsoft al een paar jaar het WK-Excel, maar ik had er nog nooit van gehoord en ik wist niet wat ik er van moest denken.

Enerzijds is hier iemand die zo megaveel van Excel houdt dat ze meedoet aan een WK-Excel, wat qua gevoel voor mij gelijk staat aan iemand die een speciale kamer heeft voor zijn modeltreinencollectie (met landschappen die je met een katrol omlaag kunt laten komen), anderzijds wordt sport zo wel erg hygiënisch; in plaats van twee teams, gras en bloed, een kamer vol individuele nerds en financiële modellen.

Videos by VICE

Wat betekent het? Hebben we hier te maken met een koddige niche voor spreadsheetnerds en quanten, of is dit waar het heengaat met de topsport? Joke Vranken is echter niet de aangewezen persoon om deze vragen te beantwoorden. Daarom stelde ik haar andere vragen, zoals: wie is Joke Vranken, en waarom deed zij mee met het WK-Excel 2017?

Lees verder op Motherboard.