Een bolle buik vol tatoeages en andere vervreemdende foto’s

Vanaf vandaag is in de Melkweg Expo in Amsterdam de afstudeercampagne van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag te zien. De ondertitel van het project is ‘The Power of the Single Image’, en het idee is dat elke afstuderende fotografiestudent één foto heeft uitgekozen dat zijn of haar creatieve werk symboliseert. Hieronder vind je een selectie van de beelden, voor de rest kun je het beste zelf naar de Melkweg gaan. Je kunt er namelijk ook gelijk wat prints, mokken en T-shirts kopen. Leuk om op te hangen, aan te trekken of koffie uit te drinken (wel in die volgorde plz).

Als je meer werk wil zien kun je op de foto klikken en dan vindt er een magisch internetproces plaats waardoor je naar zijn of haar portfolio/Instagram wordt geloodst.

Videos by VICE

“A tear next to her eye. Her heart broken.” — Angeniet Berkers

“Blushing, confusion of mind, downward cast eyes, slack posture, lowered head, sense of warmth or heart” — Indré Urbonaité

“Men act, women appear.” — Jaimy Gail

“They say plants make you happy, but mine always die.” — Laura Luca

Define the female warrior from my own perspective, focussing on the individuality and diversity of women (not just their appeal) – Lois Cohen (Styling: Indiana Roma Voss)

“The hidden dynamics of a family tree.” — Lotte van Uittert

“There is still that little voice inside, pure and primitive, who says ‘fuck it all’.” — Marlous Dirks