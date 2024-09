Een dierenarts verklaart de impact die je ongesteldheid heeft op verschillende dieren

Het maandelijkse feest is weer begonnen: je rug doet zeer, je tepels zijn opgezwollen, en hoewel je erg blij bent dat je niet zwanger bent, vervloek je Moeder Natuur dat je zo moet lijden onder je ongesteldheid. Terwijl je op de bank ligt en je je bedenkt hoe je zo snel mogelijk een bak chocolade ijs tevoorschijn kan toveren, komt je kat zich op je schoot nestelen. Soms heeft dit de werking van een soort pluizige paracetamol en voel je je vele malen beter. Op andere momenten blijf je nog steeds achter met een verschrikkelijk opgezwollen buik en een flinke dosis haat jegens de mensheid. Hoe dan ook ben je blij met de barmhartige poging die je huisdier onderneemt om je leed weg te nemen.



Sylvia uit Brooklyn in New York is ervan overtuigd dat de hond van haar vriend haar continu achterna loopt wanneer ze menstrueert. “Zodra ik ongesteld ben zit die hond opzettelijk aan mijn vieze ondergoed te ruiken. Hij blijft zelfs in de badkamerdeur staan als ik mijn tampon weggooi,” zegt ze. Omdat sommige dieren heel sterk reageren op je ongesteldheid, onderzocht Broadly hoe intuïtief huisdieren zijn als het aankomt op menstruatie. We kwamen erachter welke dieren weten wanneer je ongesteld bent, maar daar geen zier om geven en welke huisdieren zich er juist erg bewust van zijn en een poging tot paren doen.

Katten

Mikel Delgado, onderzoeker naar kattengedrag en promovendus aan de Universiteit van Californië-Berkeley in Amerika, vertelt Broadly dat hoewel er geen wetenschappelijk bewijs bestaat over katten en menstruatie, ze wel gelooft dat ze er gevoelig voor zijn omdat ze heel goed kunnen ruiken. “Ze herkennen het als iemand ongesteld is vanwege de hormonale veranderingen en de geur die menstruatie afgeeft,” zegt ze.



“Of de verandering in geur katten iets interesseert? Waarschijnlijk niet,” zegt Delgado. “Ze hebben andere manieren om ons te herkennen, zoals onze stem en hoe we eruit zien. En voor het grootste gedeelte ruiken we nog steeds hetzelfde, dus een kat zal niet opeens denken: wie is deze vreemdeling?”



Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat hun kat weet wat er aan de hand is als het de tijd van de maand is. Anna heeft twee kittens en vertelt: “Mijn katten weten wanneer ik ongesteld bent – ze komen tegen me aankruipen als ik op de bank lig te creperen van de pijn.”



Delgado antwoordt daarop: “Ik denk niet dat ze zich bewust zijn van het feit dat het Mama’s tijd van de maand is en dat ze prikkelbaar is. Katten weten niet wat een menstruatie is en wat het betekent, maar als je de hele tijd op de bank ligt dan wil een kat wel tegen je aan komen liggen. Niet omdat ze denken dat de rode vlag weer uithangt. Ze willen gewoon knuffelen.” Katten ruiken dus misschien wel of je ongesteld bent, ze weten alleen niet wat het betekent, en zoals een echte kat beaamt: het interesseert ze ook geen fuck.

Honden

Het is algemeen bekend dat honden uitermate gevoelig zijn voor geur. De natte neus van een hond heeft zo’n 220 miljoen sensoren in tegenstelling tot mensen die 5 miljoen sensoren hebben. Hun reuk is zo gevoelig dat honden zelfs worden gebruikt om een vroeg stadium van kanker te herkennen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat zij weten wanneer we ongesteld zijn.



Julie Hecht is promovendus in dierengedrag aan de City University of New York in Amerika en auteur van Scientific American’s “ Dog Spies ”. Aan de website Cuteness vertelt ze dat “honden weten dat er iets anders aan de hand is daar beneden, wanneer je ongesteld bent.” Dit betekent, net als bij katten, niet dat ze daarmee ook snappen dat iemand ongesteld is. “Het betekent niets voor honden, maar ze kunnen zeker ruiken dat er iets aan de hand is,” zegt Hecht. Dus hoewel ze niet weten waarom je anders ruikt, weten ze wel dat het zo is, waardoor ze extra aan je kruis gaan ruiken en zoveel interesse tonen in je gebruikte maandverband en tampons.

Knaagdieren

Net als honden kunnen knaagdieren beter ruiken dan zien. Professor Beth Breitweiser, een dierenarts bij All Wild Things Exotic Hospital, vertelt Broadly dat knaagdieren misschien kunnen ruiken dat hun baasje ongesteld is, maar dat het ze koud laat. “Als ze de menstruatie ruiken, zou het kunnen zijn dat ze ander gedrag gaan vertonen, maar er is nog geen concreet onderzoek naar gedaan,” zegt professor Breitweiser. “Knaagdieren zijn sowieso niet echt de meest sympathieke huisdieren naar hun baasjes toe, dus er zal waarschijnlijk niet opvallend veel veranderen in hun gedrag.”

Vogels

Het lijkt dus dat het onderwerp menstruatie in relatie tot huisdieren een niche is. Lorelei Tibbetts is dierenarts en manager van het Centrum voor Vogels en Exotische Medicijnen en vertelt dat er nog nooit onderzoek is gedaan naar het verband tussen vogels en de ongesteldheid van hun baasje. Dit gebrek aan onderzoek weerhoudt Tibbetts niet van haar overtuiging dat vogels zich niet bewust zijn van andermans menstruatie. “Vogels hebben geen sterk ontwikkeld reukvermogen, zoals een hond dat heeft,” zegt Tibbetts. “Terwijl honden jagers zijn met een scherpe neus, detecteren vogels niet echt verandering bij hun baasje.”

Foto door Anya Brewley Schultheiss via Stocksy

Reptielen

“We raden je aan om geen mannelijke leguanen in huis te hebben tijdens je menstruatie,” waarschuwt Breitweiser. Normaal gesproken zijn leguanen zeer rustige dieren, maar ze staan erom bekend hun baasje aan te vallen als ze ongesteld zijn. Breitweiser denkt dat het ligt aan de veranderende feromonen bij hun baasje en het typische stoïcijnse gedrag van reptielen waardoor het moeilijk is om ze te doorgronden. “Omdat ze zo stoïcijns zijn, is het moeilijk af te lezen of leguanen van hun baasjes houden,” zegt Breitweiser. “Op de een of andere manier worden mannetjes soms heel agressief door de verandering in geur. Vooral als je op ooghoogte bent.”



In Male Iguanas in Breeding Season and Human Females vertelt auteur Melissa Kaplan dat leguanen niet alleen menstruerende vrouwen aanvallen, maar ook met ze willen paren. Kaplan legt uit dat sommige leguanen speciale voelsprieten hebben om de hormonen van een menstruerende vrouw te herkennen. Dit vermogen zorgt ervoor dat leguanen denken dat ze hun wederhelft hebben gevonden: hun nietsvermoedende vrouwelijke baasje.



Kaplan vertelt over haar eigen ervaring met de leguanen Elvys en Freddy. “Elvys heeft mij nooit actief besprongen wanneer ik ongesteld was, al was hij meer aanhankelijk dan de rest van de maand.” Terwijl “Freddy continu probeerde om seks met me te hebben.” Freddy’s pogingen om met Kaplan te paren waren onder andere dat hij haar nek en later haar handen wilde bespringen, wat ervoor zorgde dat een wond aan haar hand “maandenlang geïnfecteerd was.”



Maar niet alle reptielen zijn een gevaar als je menstrueert. Het is bewezen dat slangen menstruatie herkennen, maar Breitweiser zegt dat het normaal gesproken afhangt van het reukvermogen van een reptiel of hij menstruatie herkent. Zie het dus vooral als een waarschuwing: pak geen leguaan op als je ongesteld bent.