De hemel is voor even op aarde in een kerkje in België

Op 14 november zullen we de grootste supermaan zien sinds het begin van deze eeuw. De maan zal dan nog geen 356.510 kilometer verwijderd zijn van de aarde, in plaats van de gebruikelijke 384.450 kilometer. Het belooft een mooi schouwspel te worden, maar het kan natuurlijk altijd mooier en groter. Dat bewees de Britse kunstenaar Luke Jerram afgelopen vrijdag tijdens het kunstfestival Oortreders in het Belgische Neerpelt, vlakbij de grens met Nederland. In de Sint-Niklaaskerk liet hij een gigantische verlichte maanballon op.

Het kunstwerk, genaamd Museum of the Moon, is een van binnenuit verlichte ballon met een doorsnede van zeven meter. Op de ballon werden gedetailleerde NASA-beelden van het maanoppervlak geprint. De schaal van de beelden is 1:500.000, dus elke centimeter op de ballon is in werkelijkheid vijf kilometer op de maan.

Het hele werk is aan touwen opgehangen en wordt ondersteund door muziek van Dan Jones die hij speciaal voor het kunstwerk componeerde. Daarnaast zijn er af en toe liveoptredens in het bijzijn van Museum of the Moon. Zo speelde de band Zwerm in Neerpelt bewerkingen van nummers uit het album The Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Een toepasselijke keuze.

“Museum of the Moon is een reizend kunstwerk en op iedere plek zullen er verschillende performances worden gegeven. Ik wil optredens die voortkomen uit de lokale beleving van de maan,” vertelt de kunstenaar aan The Creators Project. Het is natuurlijk zo dat verschillende culturen de maan op andere manieren verwerken in kunst, muziek, poëzie en zelfs wetenschap. “Ik wil deze uiteenlopende performances uiteindelijk verzamelen en vergelijken.”

In mei en juni 2017 zal de maan te zien zijn op festivals in het Verenigd Koninkrijk (Norfolk, Norwich, Brighton, Greenwich en Londen) en eveneens op Terschelling in juni 2017. “Ik hoop het werk ook boven zwembaden te gaan hangen, zodat mensen eronder kunnen zwemmen.”

Bekijk hieronder meer foto’s van Museum of the Moon:

Foto met dank aan Michiel De Ghesquière

