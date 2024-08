Een ex-danser balanceert naakt tussen stapels boeken en de ongerepte natuur

Er is niet bepaald een gebrek aan naakte zelfportretten, maar Chiara Mazzocchi weet er toch een ongewone draai aan te geven. In haar werk slaat het naakt niet per se op een intiem deel van haar persoonlijkheid, maar juist op een universeel deel van de mensen. Want we zijn onder onze kleding allemaal poedelnaakt.

De Italiaanse kunstenaar combineert beelden van de natuur met haar naakte lijf. Dit is vooral duidelijk in de video Heartbeat. Door zichzelf in deze video bovenop beelden van een idyllisch meertje in een bos te plaatsen, wordt het naakte lichaam van de kunstenaar bijna een abstracte vorm. Het geheel wordt ondersteund door rustgevende vogelgeluiden.

Mazzocchi put haar inspiratie uit de natuur en de wetenschap. In de videoperformance (CON)COSCIENZA is de kunstenaar te zien terwijl ze tussen twee steeds groeiende stapels boeken balanceert. De climax komt wanneer haar lichaam neervalt op de koude stenen vloer, en alle boeken verdwenen zijn. “Kennis zonder bewustzijn is zinloos,” geeft Mazzocchi als uitleg bij dit werk.

Door haar achtergrond als modern danser is Mazzocchi in staat haar lichaam in allerlei bochten te wringen. Daardoor kan ze op een spontane manier performances maken, zonder dat ze eerst na hoeft te gaan of het lichamelijk mogelijk is. Ze vertelt dat ze alleen de kleren uittrekt als daar een conceptueel belang voor is. “Ik heb mijn lichaam nog nooit gebruikt voor puur esthetische doeleinden,” voegt ze toe.

Op de website van Chiara Mazzocchi vind je meer van haar werk.