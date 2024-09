Een wintergids voor koukleumen

Als er één reden is om jaloers te zijn op een egel, dan is het wel de winterslaap die hij elk jaar houdt. Het moet toch het heerlijkste ooit zijn om ergens in november te zeggen: ‘Jongens, ajuus, de mazzel, je ziet me wel weer als dit gestoorde jaargetijde weer achter de rug is. Tabee!’ Gelukkig hebben wij dingen uitgevonden als ‘handschoenen’ en ‘cv’, maar dat de winter bar kan zijn doet daar weinig aan af. Sander Ettema maakte deze gids voor iedereen met een koud hart, om deze bittere wintermaanden door te komen.