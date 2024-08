Een handige gids die je door alle eerste keren van je studententijd sleept

Van katers tot kamernood en studieschuld tot soa’s: VICE sleept je door je studententijd heen. Check de komende weken de Student Guide hier.

“Je studententijd is de mooiste tijd van je leven”, hoor je je dronken oom melancholisch jammeren tijdens een familie-barbecue. Als jij nu net begint met studeren geloof je daar waarschijnlijk niks van, want hoe kan het nou beter worden dan je fantastische tussenjaar na de middelbare school? Je bent al op reis geweest, hebt al voor de eerste keer xtc genomen en jezelf ook al gevonden. Bovendien wantrouw je sowieso alles wat senioren zeggen want wat weten zij nou over de ~ youth ~, en helemaal als ze het zeggen terwijl ze een vette worst onder hun snor door staan te duwen.



En gelijk heb je. Want je studententijd is één groot mijnenveld waarbij je nog erger op jezelf aangewezen bent dan toen je middenin de jungle verdwaald was zonder diarreeremmers in je backpack. Het is verschrikkelijk eng en er kan van alles fout gaan, maar weet ook: je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Daarom helpt deze gids je om beginnersfouten te voorkomen. We zeggen niet dat het makkelijk gaat worden, of leuk, maar misschien kun je de schade beperken.

De eerste keer naar college

Je loopt voor de eerste keer een collegezaal binnen. Misschien zegt je instinct je om achterin te gaan zitten met een capuchon op en een joint te gaan rollen op je tafeltje. Precies zoals je dat op de middelbare school altijd deed. Maar achterin zitten in een collegezaal is absoluut niet slim, omdat je op de driehonderd schermen van al je medestudenten kan meegenieten van vakantiefoto’s, kattenplaatjes en ander studieontwijkend gedrag. Voorin gaan zitten is ook weer niet handig, omdat mensen die voorin zitten eigenlijk altijd de rest van de zaal vergeten. Je krijgt het gevoel dat de docent je privébezit is en dat je elke domme vraag waar je mee zit meteen kan stellen waardoor je waarschijnlijk bij het tweede college al een pen tegen je achterhoofd gemieterd krijgt.

Kies voor een plek in het midden van de zaal, en breng op gezette tijden de docent aan het wankelen met een onderbouwde doch grappige opmerking. Zo breng je de wetenschap verder en vermaak je je ook nog eens!

De eerste keer niet naar college

Er is één ding dat totaal niet verandert als je na de middelbare school gaat studeren: wekkers blijven vervelende ondingen. Het gaat dus voorkomen dat je er een keer – bewust, of onbewust – doorheen slaapt of hem helemaal niet zet. Prima, maar doe dit op strategische momenten. Een oeverloos saai college dat toevallig de dag na een ruig studentenfeest is: uitslapen. Die ene keer dat je nog vragen kan stellen over de snaartheorie: toch maar even zetten die wekker.



Foto via Unsplash-gebruiker Thom Masat

De eerste keer dat je een studievriend maakt

Studeren kan in het begin nogal eenzaam zijn, vooral als je geen zin hebt om al je kostbare vrije tijd te spenderen tussen brallerig corpsgespuis. Je bent misschien net in een nieuwe stad en je bent kwetsbaar. Dan vraagt er iemand opeens of hij/zij naast je mag zitten. Je krijgt een warm gevoel. Als dan blijkt dat je nieuwe buur net als jij is gaan backpacken in Thailand tijdens zijn tussenjaar (wat een toeval!) weet je het zeker: je hebt een studievriend. Kijk hiermee uit, want:

Er gaat een eerste keer zijn dat je nieuwe vriend vraagt of jij je aantekeningen wil sturen

En het zal niet bij deze ene keer blijven en die vriend ‘vergeet’ ook eigenlijk elke keer weer z’n pinpas waardoor jij de lunch moet betalen. Als jullie zo close zijn geworden dat je je highschool sweetheart aan je studievriend voorstelt beginnen ze elkaar in de dagen erna enthousiast te sexten. Toch moet je deze profiteur dankbaar zijn. Dit mens leerde je zojuist een wijze levensles in hoe vriendschappen gaan zijn tijdens je studietijd. Op de middelbare school werden vriendschappen gemotiveerd door gemeenschappelijke verveling en haat tegen leraren. In de volwassen wereld probeert iedereen elkaar zoveel mogelijk te gebruiken voor z’n eigen gewin. Niet getreurd, het went.

Eerste keer koken

Als je aan het begin van het studiejaar op kamers gaat, stel je je er waarschijnlijk op in dat je alleen maar afbakstokbrood met ketchup moet eten. Je bent immers een arme student. Maar lekker koken hoeft helemaal niet duur te zijn. Je kunt voor de variatie ook prima spaghetti met ketchup eten. Een tip: spaghetti is klaar als je een sliert tegen de muur gooit en die blijft plakken.

Je eerste stufi

Net als je gewend bent aan skeer leven, check je toevallig je rekening en is er een wonder gebeurd. Zo rond de vierentwintigste is er ineens een hele hoop geld op je rekening binnengekomen, zonder dat je daarvoor een poot hebt uitgestoken. Dit is dus die studielening waar iedereen het de hele tijd over heeft. Dat leen je van de overheid, en dus eigenlijk van je toekomstige zelf, die graag een huis wil kopen maar dat niet kan vanwege een hele hoop schuld. Probeer hier vooral niet te veel aan te denken en boek meteen een uitgebreid shop-weekendje Parijs. Weer thuisgekomen maak je er meteen een gewoonte van om alleen nog maar champagne te drinken en afhaalpizza als ontbijt, lunch, diner en soupé te eten. DIT IS LEVEN.

Na een boos mailtje van je huisbaas kom je er pas achter dat het geld dat je net allemaal hebt opgemaakt eigenlijk direct aan hem gestort had moeten worden. Er zit maar een ding op: je ouders vragen of je alsjeblieft wat van ze kan lenen. Nu je weet hoe het leven ook kan zijn is het afbakstokbrood de rest van de maand extra muf, maar het is belangrijk om even te voelen hoe het is om je niet druk te hoeven maken om poen. Want uiteindelijk studeer je toch om de rest van je leven dat gevoel te hebben.

Eerste keer schoonmaken

De meeste studentenhuizen hebben een schoonmaakrooster. Dat is erg fijn, want zo hoef je zelf niet de discipline op te brengen om te besluiten wanneer er moet worden schoongemaakt. Als nieuweling sta je op je eerste schoonmaakdag lekker vroeg op. Je komt meteen achter het nadeel van het schoonmaakrooster: iedereen negeert het. Als je niet direct in apathische slonzigheid wilt vervallen, investeer dan in goed gereedschap: een staalborstel om aangekoekt eten van het aanrecht te boenen, een moskrabber om kotsbrokjes van de vloer af te schrapen en een flinke fles Glassex voor de snuifspiegel.

Foto Geograph, Roger Davies

De eerste keer dat je een studieboek opendoet

Je bent nogal geïntimideerd door de hoeveelheid letters die erin staan. Het gaat een flinke kluif worden om die allemaal te lezen voor het tentamen morgen. Blijf niet te lang in die wanhoop hangen, begin gewoon!

Je eerste tentamen

Ondanks het ritalinnetje dat je vannacht gepopt hebt ben je maar tot hoofdstuk drie van je studieboek gekomen. Je probeert nu je slaapgebrek te compenseren met smerige automatenkoffie terwijl je wacht tot je het tentamenlokaal in mag lopen. “Snapte jij dat verhaal over de Hegeliaanse dialectiek?” vraag je aan iemand die er wijs en ervaren uitziet. Hij is een jaar of dertig, heeft roossnippers op zijn schouders en zijn sneakers zijn te hip voor zijn leeftijd. De wijze kijkt je glazig aan. “Sorry, waarom denk je dat ik dit tentamen al voor de tiende keer doe?” Als de antwoordvellen worden uitgedeeld breekt het zweet je uit, maar het ergste wat je kan doen is helemaal niks invullen. Fantaseer de antwoorden bij elkaar en wie weet bedenk je per ongeluk een oplossing voor de plastic soep in de oceaan en de honger in de wereld. Dacht je soms dat Einstein altijd braaf studieboeken reproduceerde?

Je eerste onvoldoende

Geeft niet joh, volgende keer beter. Troost je door flink te gaan zuipen, en als je moeder belt om te vragen hoe het ging, druk je haar gewoon weg!

De eerste keer dronken met studiegenoten

Je kent deze mensen eigenlijk totaal niet, het enige dat je weet is dat jullie globaal dezelfde interesses hebben, en bijna allemaal je tentamen hebben gefaald. Omdat dit nogal weinig gespreksstof vormt, gaan jullie ergens pitchers hakken in een brakke studentenkroeg. Het onvermijdelijke gevolg: dronkenschap. Ineens is al het ongemak weg, en vertel je zonder schaamte aan de lekkerste hottie (m/v) van je studie de meest gênante verhalen uit je jeugd. Je vertelt hoe je eenzaam zit weg te rotten in je studentenkamertje en hoeveel je van je moeder houdt. Terwijl je kwijlend op zijn/haar schouder hangt, moet je ineens kotsen en je rent naar de wc. Als je terugkomt zit hij/zij er nog! Je gaat weer naast de hottie zitten, buigt steeds dichter naar hem/haar toe, sluit je ogen en begint met je tong in de lucht te draaien, ongeveer een meter naast de plek van het daadwerkelijke mooie gezicht. Daar zit toevallig wel een minder aantrekkelijke studiegenoot, die gretig op je avances ingaat. Ach ja, echte schoonheid zit van binnen (naar het schijnt). Van die lekkerste studiegenoot kun je ook prima een langetermijnprojectje maken.

De eerste keer neuken met een studiegenoot

Je eindigt met de minder aantrekkelijke studiegenoot op het kale matrasje dat de vorige bewoner van je kamer achter heeft gelaten. Je hebt wel een keer een tutorial gekeken om te leren hoe je je bed moet verschonen maar werd al vrij snel weer afgeleid door een filmpje van een dansende zombie-inktvis dat het algoritme van Youtube je om onverklaarbare reden voorschotelde. Nu lig je dus gezellig tussen de wantsen, terwijl je wat halfslachtig wipt. Halverwege de vrijpartij val je in slaap. Allemaal helemaal niet erg, maar doe het wel veilig!

De eerste keer dat je het gevoel hebt dat je het leven snapt

In het begin word je gewoon doodgegooid met schijnbaar willekeurige informatie, maar alles heeft wat met elkaar te maken. Misschien heb je de neiging om er maar gewoon mee te kappen. Doe dit niet: na een jaar of twee komt er een moment waarop alles wat je geleerd hebt op zijn plaats begint te vallen. De stroom van levenslessen en theoretische informatie die je in je studententijd wordt opgedrongen is het meest waardevolle dat je ooit zult bezitten. Je verdere leven zal waarschijnlijk bestaan uit versnipperde stukjes willekeurige informatie die nergens toe leiden en televisie kijken op een goedkope IKEA-bank omdat je geen baan kan vinden.

De eerste keer in existentiële crisis

Die komt, als je geluk hebt, pas tijdens het schrijven van je scriptie. Want net als je denkt dat je alles wel ongeveer doorhad, moet je opeens ook nog zelf iets toevoegen aan de ontwikkeling van de wetenschap. En niet zomaar een essaytje: jouw definitieve wereldvisie, de kroon op je studie, HET VERHAAL WAAR MENSEN JOU ALTIJD OM ZULLEN HERINNEREN. Tenminste, zo kan het voelen. En als je het goed doet, is het ook zo.

Maar zo niet, ga dan niet eeuwig het einde van je studie uitstellen omdat je bang bent voor hoe mensen je zullen herinneren. Veruit de meeste scripties worden slechts door twee docenten gelezen (en misschien door je ouders). Daarna belanden ze voor altijd in een stoffige la en een database op internet die niemand ooit checkt (al heeft mijn huidige geliefde mijn scriptie trouwens wel ook gelezen voordat we gingen tinderdaten).

De eerste keer dat je je alsnog realiseert wat de zin van dit alles was

Na je afstuderen heb je jarenlang rondgedoold, op zoek naar een plek om wat je geleerd hebt in de praktijk te brengen. Uiteindelijk kom je altijd wel ergens terecht waar ze op miraculeuze wijze toch wat hebben aan jouw beheersing van het Keltisch of de theoretische wiskunde. Maar hoe dan ook, heb je in ieder geval bijna alle fouten die in dit gidsje beschreven worden waarschijnlijk alsnog gemaakt. En dat is goed ook, want tijdens je studententijd kun je op je bek gaan zonder daar gelijk gevolgen van te ondervinden. Tijdens je studie kan je immers niet ontslagen worden en is blut zijn je onbekend. En terwijl je dronken oom zijn baas belt om te zeggen dat de maandagochtend de tering kan krijgen, begin je te denken dat hij misschien toch wel gelijk heeft: je studententijd is de mooiste van je leven.

