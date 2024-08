Een handige gids om te bepalen welke muziek je moet opzetten als de bom valt

De spanningen tussen Kim Jong-un en Donald Trump lopen erg hoog op. Waarom ze elkaar precies niet mogen is me niet helemaal duidelijk (misschien is Donald jaloers op Kims sicke chapsel?), maar het lijkt inmiddels eerder de vraag wanneer er een bom wordt afgevuurd dan of. In theorie zou het dus kunnen – en ik wil je heus niet banger maken dan je ongetwijfeld al bent – dat we zeer binnenkort te maken krijgen met een wereldwijde nucleaire oorlog. Hoezo wereldwijd? Nou, er zijn een boel landen met kernwapens en als die zien dat er twee landen bommetjes afschieten, wil de rest ongetwijfeld meedoen met het spel.

Dat moeten ze natuurlijk lekker zelf weten, en persoonlijk vind ik het allemaal wel best. Waarschijnlijk lopen er na verloop van tijd gigantisch grote, lichtgevende kikkers over de planeet; hoezo droom die uitkomt? Maar de vraag is natuurlijk: welke muziek zou je willen horen terwijl je aan de horizon een giftige paddenstoelwolk ziet opdoemen? Om je een handje te helpen bedacht ik een aantal scenario’s en wat voor soort muziek daar goed bij zou passen. Joe!

Je hebt zoiets van: kom op dan, hondelulle!!!, terwijl je je T-shirt kapotscheurt en heel hard ‘arrghhhh’ brult

Je wil iets horen waardoor je sneller vrede hebt met de totale vernietiging van de planeet Aarde

Je bent voor Noord-Korea

Oké, je bent eigenlijk doodsbang, maar je wil je niet laten kennen

Het zal je allemaal een worst wezen

Je bent misschien niet per se christelijk opgevoed, maar je ziet toch het nut van een snel gebedje

Je bent niet christelijk opgevoed en je ziet wel het nut van bidden, maar kom op, het is 2017 dus laten we het alsjeblieft een beetje modern houden

Je bent misschien niet per se islamitisch opgevoed, maar hé, als er ooit een moment was om iets aan religie te doen, dan is het wel nu

SCHAT, DE BOMMEN VALLEN TREK VLUG AL JE KLEREN UIT WE HEBBEN NOG TIJD VOOR EEN SNEL NEUKJE! KAN WEL EEN KEER ZONDER CONDOOM TOCH

Je bent triest dat het einde nadert, maar je realiseert je dat je waarschijnlijk niet langer dan 2 minuten en 53 seconden te leven hebt

Je bent oprecht verdrietig dat de wereld vernietigd wordt en je hebt behoefte aan stemmige, serieuze muziek die je zal troosten en je hebt nog ff

Je wil dolgraag nog één allerlaatste keer genieten van de monsterhit Despacito van Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

Je bent voor Amerika