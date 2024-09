Een geïllustreerde gids om ‘de hangjongere’ te kunnen herkennen

Precies op het goeie moment – namelijk toen de komkommertijd op z’n eind liep en iedereen weer klaar zat voor een nieuw seizoen aan mediahypes – waren er opeens de treitervloggers en hangjongeren in Zaandam. “Tuig van de richel”, volgens de minister-president. Kort daarna waren er hangjongeren die in Maassluis voor problemen zorgden, en gisteren legde burgemeester van der Laan twee gebiedsverboden op aan hangjongeren in Banne, in Amsterdam-Noord.

Zorgen over ‘hangjeugd’ zijn kortom weer helemaal bon ton, ‘de hangjongere’ is terug van weggeweest en duikt overal op. Oppassen dus. Maar hoe herken je ze? Hoe onderscheid je de keurige, welwillende jongere die toevallig even tegen een muurtje staat geleund van het kwaadwillende “tuig van de richel”?

Zoals op alles in het leven biedt Wikipedia uitkomst. De wikipediapagina over ‘de hangjongere’ is een van de mooiste wikipediapagina’s die er zijn. Hij begint zo “Hangjongeren (ook wel hangjeugd) zijn jongeren die langdurig op een bepaalde plaats in de openbare ruimte verblijven (rondhangen). Soms worden hiervoor speciale hangplekken ingericht door gemeenten.”

We vroegen illustrator Sander Ettema om de letterlijke tekst van de pagina te gebruiken om een handige veldgids te maken, zodat iedereen in staat is om een groep hangjongeren te kunnen herkennen, en even een blokje om te rennen voor z’n leven.