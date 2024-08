Een interview met een pooier in Dubai die seks verkoopt aan miljardairs

Dubai is het Las Vegas van het Midden-Oosten, als Las Vegas een boerka had gedragen. Het is de feeststad van de Verenigde Arabische Emiraten, waar de vromen aan hun vleselijke verlangens kunnen toegeven in nachtclubs, op nepeilanden en in de hoogste en vreemdste wolkenkrabbers en zevensterrenhotels. Hier vindt men ook de echte aard van de conflicterende mentaliteit van de Arabieren: een politieke entiteit die onder het vaandel van de oemma verenigd zou moeten zijn, maar zich ondertussen bevindt in eindeloze tegenstrijdigheden, burgeroorlogen en sektarisch geweld.



En seks.



Toen ik er een paar jaar geleden was, werd ik me bewust van de hoeveelheid sekswerkers die vanuit een hotel aan het werk waren, onder dekking van verbloemde vragen en verhulde voorstellen. “Hier kun je ze niet gewoon vragen of ze seks met je willen,” zei een Amerikaanse soldaat tegen me. “Het gaat hier nog op de oude manier, je moet met hen meegaan en stilletjes een prijs regelen.”



Ik wilde meer weten over deze vreemde wereld, en na een reeks telefoon- en Skypegesprekken vond ik een Oekraïense pooier die in Dubai woont en bereid was om over zijn lucratieve carrière te praten. Hij was een bleke man, gekleed in een zwart pak met een glinsterende Rolex en een Burberrypolo. Dit is wat Alex* me te vertellen had over het aansturen van sekswerkers in een land waar prostitutie zowel illegaal als onbespreekbaar is.



VICE: Je komt dus uit Oekraïne. Hoe ben je in de seksindustrie in Dubai terechtgekomen?

Alex: Ik werkte als consultant voor een ingenieursbedrijf in Djedda in Saoedi-Arabië. Toen ik wat hogerop kwam in het bedrijf, moest ik meer tijd doorbrengen met cliënten en ze meenemen op tripjes naar Dubai. Ik legde een aantal goede contacten, verhuisde uiteindelijk naar Dubai en werd ingehuurd door verschillende bedrijven en banken om hun klanten een fijne tijd te bezorgen.



Je was dus een professioneel feestbeest?

Dat klopt, mijn baan was meer dan alleen pooier zijn of prostitutie. Ik zorg voor alle behoeften van mijn cliënten. We zijn verbonden aan de grote hotels en nachtclubs, en wanneer zij belangrijke gasten ontvangen die een feestje willen geven of zij hun gasten iets speciaals willen aanbieden, bellen ze mij. Iedereen die ons benadert krijgt een bepaald percentage en we hebben de reputatie opgebouwd dat we de identiteit van onze cliënten beschermen. We hebben feesten georganiseerd voor beroemdheden, politici en gangsters. Iedereen is verschillend, niet iedereen wil een blonde hoer met dikke tieten: sommige rappers willen hasj roken in een onderwaterhotel, en sommige zakenmannen willen in de woestijn vanaf een kameel of vanuit een Lamborghini met een AK schieten. Ik help ze om van het leven te genieten en even vrij te zijn als ze in Dubai zijn. Dit is een paradijs, en ze kunnen hier de echte wereld even vergeten.



Wat is het vreemdste feest dat je ooit moest organiseren?

Er was een Amerikaanse zakenman die tien hoeren in boerka’s in een tent in de woestijn wilde. We voorzagen de tent van een geluidsinstallatie, een jacuzzi en enorme bedden. Hij was een vreemde man. Hij wilde per se dat de vrouwen het gezichtsgedeelte van de boerka’s niet afdeden toen ze hun kleren uittrokken. Toen keek hij hoe de bedienden seks hadden met de vrouwen. Hij wilde geen alcohol of iets anders. Gewoon veel vrouwen in boerka’s.



Hoe zit het met vreemde feesten voor de lokale bevolking?

Een sjeik uit Jemen wilde dat ik binnen een uur dertig Afrikaanse vrouwen regelde en genoeg Viagra om een olifant te doden. Hij nodigde me uit voor de orgie. Ik zei tegen hem: “Nee, bedankt, maar geniet ervan.” Daarna zat ik in de lobby en dronk ik cognac tot de zon opkwam. Ik zag de roomservice steeds meer handdoeken naar de kamer brengen. Toen ze klaar waren, was het alsof er een bom was afgegaan in het hotel. Ik regelde stoomreinigers, want de hele kamer zat onder de vlekken.



Ik neem aan dat hij geen gelovige was?

Het islamitische probleem zou een fijne tijd niet mogen onderbreken. We zijn allemaal dieren, we hebben lusten. Ik ben als een jager, ik breng de elementen samen, maar de zonde rust op hun schouders. Misschien werk ik in hun ogen wel voor de duivel, maar deze mensen zijn geen kinderen. Er is een plaats en een tijd voor religie in Dubai, en achter de schermen begrijpen we dat allemaal. Wees een religieus man gedurende de dag, voor het publiek, maar als je hard hebt gewerkt zou je jezelf ’s nachts moeten belonen. Zondigen is heel natuurlijk.



Ben je niet bang voor de autoriteiten of de religieuze politie?

We hebben onze connecties en zijn slim genoeg om discreet te werken. We kunnen niet echt over deze dingen praten, omdat het een gevoelig onderwerp is. We zorgen voor de juiste mensen, en doen niemand kwaad. Ik ken mannen die met hun broek op de enkels zijn betrapt en zweepslagen ontvingen, omdat ze onzorgvuldig waren geworden. We proberen onze zaken weg te houden van de lokale bevolking en de Saoedi’s. Natuurlijk richten we onze diensten op buitenlanders en grote zakenmannen, maar geld is geld. Voor de juiste prijs kun je hier met alles wegkomen, net als overal in de wereld. Je kunt iedereen beheersen met geld en seks. De rest is onzin.



Hoe voel je je erover dat je vrouwen op deze manier behandelt? Mensenhandel is een wereldwijd probleem.

Dat is allemaal gezeik. Vraag aan elk van onze vrouwen of ze gedwongen worden om hier te zijn. Waar wij vandaan komen, krijgen deze vrouwen vrijwel niets – als ze überhaupt al betaald krijgen. Ik geef toe dat ze uit verrotte plaatsen komen, maar ze verdienen hier hun eigen geld. Sommige vrouwen die ik ken kwamen uit de armste dorpen van mijn land en rijden nu rond in Ferrari’s. Ze zullen je uitlachen als je hun vraagt of ze gedwongen worden. Het meisje dat ik op de middelbare school neukte, woont nu in Biarritz in Frankrijk met een filantropische miljonair. Natuurlijk leeft niet iedere prostituee zo, maar we hebben dit bedrijf niet om mensen uit te buiten.



Hoeveel kost het?

Het is niet goedkoop om seks te hebben met onze vrouwen. We hebben van niemand geld nodig en onze reputatie spreekt voor zichzelf. Je kunt alleen naar ons verwezen worden. De prijzen voor de meisjes beginnen bij 1000 dollar [833 euro] per uur. De prijzen voor jongens beginnen bij 500 dollar [416 euro].



Jongens?

Ja, niet echt voor de Arabieren, maar voornamelijk voor buitenlanders. Het is heel raar: we hebben wat gewelddadige incidenten gehad en dat gebeurt altijd met de mannelijke prostituees. Die buitenlandse zakenlieden voelen zich vaak verward over hun gevoelens. Ze slapen met de prostituees en daarna slaan ze hen in elkaar vanwege hun schaamte en verlegenheid. Ze willen hun eigen seksuele geaardheid niet onder ogen zien – het zijn lafaards. Ze denken dat ze stoere mannen zijn, maar houden ervan om in hun reet geneukt te worden. Ik begrijp het niet.



Hoe ga je met deze mannen om?

Ik laat ze het liefst op dezelfde manier in elkaar slaan, maar je moet soms beschaafd zijn in de zakenwereld. De prostituees hebben het geld nodig en hebben niets aan gewelddadige wraak, dus regelen we een financiële compensatie voor hen.



Waarom doe je dit werk, afgezien van het geld?

Ik vind het leuk om mensen tevreden te stellen. Op een bepaalde manier ben ik zelf ook een hoer: ik ken de geheime verlangens van mijn cliënten en ik houd ervan om ze te organiseren en vervullen. Ik geniet er ook van om hen daarna te groeten, om hun gezichtsuitdrukking te zien. Ik ben een mens, ik hou ervan om mensen te imponeren. Ik heb altijd gehouden van de manier waarop gangsters zich gedragen in Amerikaanse films – iedereen die in armoede is opgegroeid houdt van het ‘bad boy’-imago. Ze zouden allemaal een rebel willen zijn, en ik ben het daadwerkelijk, krijg ervoor betaald en wordt door iedereen bedankt. Ik verhandel geen kilo’s drugs in arme buurten – dat had ik wel kunnen doen, en dan had ik veel meer geld verdiend.



Denk je dat je werk belangrijk is?

Sommige onvolwassen mensen denken dat je alleen goed of slecht kunt zijn. Wat maakt een bepaald verlangen goed? En een ander slecht? Wie beslist? Ik geloof in onderhandeling. In mijn huwelijk onderhandel ik ook: sommige dingen van mijn vrouw vind ik leuk, andere niet, maar we zijn volwassen genoeg om een balans te vinden, zodat het werkt. Onze morele opvattingen zijn gewoon een onderhandeling, en zolang ze niet uit balans raken, zijn we gezond. Ik lever diensten waarvan sommige mensen denken ze slecht zijn, maar ze zijn natuurlijk en moeten om de zoveel tijd weer ervaren worden. In Dubai worden deze slechte dingen haram genoemd, in het Westen noemt men ze vrijheid. Hoe dan ook, ze zijn noodzakelijk en ik bied een luxueuze dienst voor degenen in de Arabische wereld die de vrijheid hebben om deze wensen te vervullen. Goed of slecht.



* Alex wilde alleen met ons praten als hij geanonimiseerd werd, dus Alex is niet zijn echte naam.