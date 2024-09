Een Israëliër photoshopt blije toeristen in foto’s van vernietigingskampen

UPDATE

Shahak Shapira heeft zojuist Yolocaust offline gehaald. In een verklaring schrijft hij dat alle twaalf mensen die hij in vernietigingskampen had gephotoshopt contact met hem hebben opgenomen. De “douches”, zoals Shapira ze noemt, hebben allemaal spijt van hun gedrag bij het Holocaustmonument in Berlijn en ze hebben de satiricus gevraagd om hun foto’s van de website te verwijderen.

Videos by VICE

Shapira zegt dat Yolocaust in een ongeveer een week meer dan 2,5 miljoen keer is bezocht. Over de hele wereld heeft hij reacties ontvangen, zowel positief als negatief. Op de website kun je die reacties, samen met de volledige verklaring van Shapira lezen.

Lees ook het interview met Shapira op VICE Duitsland.

Waarschuwing: dit artikel bevat schokkende foto’s van vernietigingskampen

Het ontwerp van het Holocaustmonument in Berlijn is briljant en daardoor ook erg fotogeniek. Maar als de 2711 betonblokken van de Amerikaanse architect Peter Eisenman je aanzetten tot planking, dan heb je niet helemaal begrepen dat ze symbool staan voor de zes miljoen joden die door het naziregime zijn vermoord. De Duits-Israëlische satiricus Shahak Shapira stoort zich daaraan en reageert met zijn project Yolocaust.

Voor Yolocaust zocht Shapira naar foto’s die mensen van het monument op social media zetten. Naar eigen zeggen vond hij ze op Facebook, Instagram, Tinder en Grindr. Vervolgens photoshopte hij de mensen in beelden van de Duitse vernietigingskampen. Het lijkt misschien oké als een meisje een yogapose op een van de betonblokken aanneemt, maar als je het in de context van de jodenvervolging plaatst – wat toch echt de context van het monument is – dan is het uitermate ongepast. Waarschijnlijk wil Shapira met zijn beelden niet zozeer zeggen dat deze mensen zoiets verachtelijks zouden doen, maar meer op een hele heftige manier laten zien dat wat meer respect voor het monument wel op zijn plaats is.

Shapira is een satiricus, dus ook al zegt hij dat alle foto’s echt zijn, kunnen we er best vanuit gaan dat de beelden een beetje zijn aangezet. Toch worden er in het monument heel wat ongepaste foto’s gemaakt. Op zijn minst wordt het monument gebruikt als een mooie locatie om even wat likes te pakken. Oordeel zelf.

“Het is aan jou om te bepalen hoe je je wil gedragen bij een monument dat voor de dood van zes miljoen mensen staat,” zegt Shapira over het project waarmee hij mensen bewust wil maken van de afschuwelijke geschiedenis die tot het monument heeft geleid. Het project van Shapira laat ook, misschien op een iets te heftige manier, zien hoe toerisme tegenwoordig vaak schuurt met gebeurtenissen uit het verleden. Deze fotoserie van Roger Cremers over massatoerisme in concentratiekampen speelt daar ook op in.

Hieronder zie je meer beelden van Yolocaust. Laat het een gids zijn voor hoe je jezelf niet moet gedragen op historisch zwaarbeladen plekken.

Op de website van Yolocaust lees je meer over het project. Mocht je jezelf zijn tegengekomen, dan kun je met een mailtje naar undouche.me@yolocaust.de je foto laten verwijderen.

Mis niets! Like onze pagina: