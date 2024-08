Een kijkje in de meest beruchte sekte van Australië: The Family

In 1961 stond yogalerares Anne Hamilton-Bryne onaangekondigd voor de deur van Dokter Raynor Johnson, het hoofd van de Queens College Universiteit in Melbourne. De twee hadden elkaar nog nooit ontmoet, maar nadat ze samen thee hadden gedronken, was Raynor – een voorname psycholoog in die tijd – er door Anne van overtuigd dat ze een spiritueel wezen was, en bovendien de toekomst kon voorspellen. In de drie decennia die daarop volgden heeft Anne talloze andere mensen van hetzelfde overtuigd. Uiteindelijk bouwde ze een religieuze sekte op, die geloofde dat zij de vrouwelijke reïncarnatie van Jezus Christus was. De sekte staat nu bekend als The Family.

De sekte is het onderwerp van het nieuwe boek van Rosie Jones en Chris Johnston, The Family. Beide hebben – los van elkaar – jarenlang onderzoek gedaan naar de groep – Rosie voor haar documentaire, die eveneens The Family heet, en Chris voor een aantal artikelen voor de Australische krant The Age. In deze stukken probeerde Chris te achterhalen hoeveel geld Anne had gekregen van haar volgers. Ze had er zo’n vijfhonderd.



Op dit moment woont de 96-jarige Anne in een verzorgingstehuis in Melbourne, maar ze is nooit veroordeeld voor haar misdaden. En aangezien ze aan dementie lijdt, zal ze nooit meer antwoord kunnen geven op de vraag waarom: waarom is ze zo wreed geweest tegen de mensen die haar vereerden? Met name tegen de 28 kinderen die ze had ontvoerd, lsd voerde en opvoedde op haar afgesloten landgoed ‘Uptop’.



In Rosie’s documentaire spreken veel van deze kinderen openhartig over de mishandelingen die ze hebben meegemaakt. De meeste kinderen werden met valse papieren geadopteerd door leden van de sekte, weggekaapt uit het ziekenhuis, nadat ze nog maar net geboren waren. Geschat wordt dat een kwart van de leden van The Family verplegers of andere medische professionals waren. Sterker nog, voordat ze Anne hadden ontmoet, waren de meeste sekteleden gewone mensen met belangrijke banen – advocaten, doktoren en machtige politieke figuren, die werden binnengehaald door Raynor Johnson. Anderen werden gerekruteerd in Newhaven, een particuliere psychiatrische inrichting in Kew. De eigenaar van deze inrichting was een sektelid, Marion Villimek. Onder haar toeziend oog hebben veel van de sekteleden hun geld, huizen, huwelijken en zelfs hun kinderen aan Anne gegeven. Anne voedde ze dan op alsof het haar eigen kinderen waren.



De kinderen van The Family. Foto via Big Stories Co.

Geïsoleerd van de rest van de wereld, groeiden de kinderen van The Family op onder het strenge toezicht van sekteleden die bekend staan als de ‘Tantes’. Deze Tantes lieten de kinderen vaak honger lijden. Ook werden de kinderen door de sekteleden geslagen. Zelfs als Anne in het buitenland was, belde ze naar Uptop om over de telefoon te kunnen horen dat de kinderen werden “gedisciplineerd”. De psychologische manipulatie was heel intens. Op de meest iconische foto van The Family hebben de kinderen bij elkaar passende kleding aan. Hun haar is kort geknipt en platina blond geverfd, om ze ervan te overtuigen dat ze allemaal broers en zussen van elkaar waren. De kinderen zijn nu allemaal volwassen. Als ze eraan terugdenken, herinneren ze zich dat werden geïndoctrineerd toen ze zo’n veertien jaar oud waren. Ze werden dagenlang in een donkere kamer gestopt en kregen grote doseringen lsd gevoerd.



Het verhaal van The Family kent zoveel elementen: de grote hoeveelheden lsd, new age-achtige filosofie waar het op gestoeld was, de banden met allerlei machtige figuren uit Melbourne, de geruchten dat Julian Assange een lid was (dat was hij trouwens niet), en het feit dat het een van de weinige sekten was met een vrouwelijke leider. Maar als je het boek leest en de documentaire kijkt, dan overheerst bovenal het beeld van onnodig leed. Zelfs nu ze volwassen zijn, leven de ‘kinderen’ van Anne Hamilton-Bryne nog steeds met alle verschrikkelijke dingen die ze hebben meegemaakt. Ze zijn nog steeds bezig met het verwerken ervan. Bijvoorbeeld door te zoeken naar hun biologische ouders, maar ook door te accepteren wat ze als kind hebben meegemaakt, en door zelf families te stichten.



Op thefamilysect.com kun je, als je een beetje naar beneden scrollt (onder About), het boek en de dvd bestellen.