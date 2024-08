Een korte geschiedenis van de beef tussen Elon Musk en Mark Zuckerberg

Mensen, pak wat popcorn. Je hebt beef en je hebt beef. En deze ruzie tussen Elon Musk en Mark Zuckerberg, daar moet je goed voor gaan zitten. De twee miljardairs gedragen zich namelijk als kleuters die kibbelen over wie er met de Lego mag spelen.

Het begon allemaal in september 2016 toen de Internet.org-satelliet van Zuckerberg ontplofte aan boord van een SpaceX-raket van Musk. Kosten van dat ding: 160 miljoen euro. Als reactie op deze nogal dure fout schreef Zuckerberg dat hij “diep teleurgesteld was” dat “de mislukte lancering van SpaceX onze satelliet heeft verwoest”. De toon van zijn bericht was zo passief-agressief dat ik waarschijnlijk met één oog open zou slapen als m’n huisgenoot dit zou zeggen.

Videos by VICE

Yeah, my fault for being an idiot. We did give them a free launch to make up for it and I think they had some insurance. — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018

Een jaar later deelde Zuckerberg een niet zo subtiele sneer uit naar Musk in een Facebook-livestream. Musk liet eerder weten dat AI een gigantische bedreiging voor de mensheid is en Zuckerberg noemde zijn standpunt “behoorlijk onverantwoordelijk.” Hij vertelde dat hij een nogal duidelijke mening over dit onderwerp heeft en er optimistisch over is. Dat zei hij allemaal terwijl nonchalant nog een ribstuk op de barbecue in zijn achtertuin legde.

“Ik begrijp die pessimisten met hun doemscenario’s niet. Ze zijn echt negatief en in sommige opzichten vind ik het ook behoorlijk onverantwoordelijk,” zei Zuckerberg over Musk en andere AI-sceptici. Facebook zelf maakt dan ook op onwijs veel manier gebruik van machine learning; zo scannen ze berichten om potentiële suïcidale gebruikers te identificeren.

Musk is niet iemand die over zich heen laat lopen, dus reageerde hij de volgende dag nogal woest in een tweet: “Ik heb hierover met Mark gesproken en hij heeft nogal een beperkte kennis over dit onderwerp.”

En afgelopen vrijdag liep de ruzie weer net zo hoog op als toen Musk de satelliet van Zuckerberg liet ontploffen. Als reactie op Whatsapp-medeoprichter Brian Acton die zijn volgers opriep om Facebook te verwijderen, vroeg Musk: “Wat is Facebook?”. En laten we eerlijk zijn; dat is best een goede diss. Hij beloofde om zijn persoonlijke Facebook-pagina’s en die van Tesla en SpaceX te verwijderen. En deed dat vervolgens ook echt.

Musk tweette ook over hun oude satellietruzie: “Ja, het is mijn schuld. Ik was een idioot. Maar we hebben ze om het goed te maken wel een gratis lancering gegeven en ik denk dat ze wel verzekerd waren.”

Zuckerberg heeft, naar ons weten, nog niet gereageerd met een diss track.

Het blijft nog maar de vraag of Musk zijn Instagram-account ook gaat verwijderen. Instagram is eigendom van Facebook en hij tweette al wel dat hun invloed ook “langzaam bij Instagram binnendringt.” Maar Musk deelt veel meer op het platform dan dan andere tech-CEO’s: van foto’s van exen tot zijn laatste tripje naar Jordanië.

Het is lastig om een favoriet te kiezen, allebei zijn ze niet helemaal koosjer: Musk is voor zijn eigen gewin onze reis naar de sterren aan het privatiseren, en Zuckerberg gaf allemaal partijen – zoals Cambridge Analytica – toegang tot grote hoeveelheid persoonlijke data waarmee ze waarschijnlijk Trump hebben geholpen om president te worden.

Deze beef gaat niet over wie beter is, maar de manier waarop de twee miljardairs constant met stront naar elkaar gooien is fascinerend.

Op dat dit auto-ongeluk in slowmotion nooit stopt. Ik haal nog wat popcorn.