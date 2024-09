Een Lazio-talent verlaat het Italiaanse voetbal omdat hij “omringd is door buitenlanders”

Hij schreef in een lang bericht dat hij de club en het algehele Italiaanse voetbal de rug toekeert en inwisselt voor een plaats op de bank bij een Amerikaans universiteitsteam. De reden: in zowel de Serie A als in zijn jeugdcompetitie spelen er naar zijn mening te veel buitenlanders.

Cardelli schreef:

“Na hier tien jaar vol ontberingen gespeeld te hebben laat ik het Italiaanse voetbal achter me. (…) Ik laat het achter me omdat het eerlijk gezegd niet meer de sport is waar ik als kind verliefd op werd. Ik zie geen reden meer om voor de jeugd van Lazio te spelen, waar ik continu door buitenlanders omringd word. En niet alleen dat: na al mijn opofferingen word ik nog steeds als afval behandeld. Een studie, vrienden of meisjes kan ik nog wel opofferen, want ik heb een droom die ik wil realiseren. Maar wanneer je moet aanhoren dat er zonder contract geen behandelingskosten worden vergoed, je geen toegang krijgt tot de fitnessruimte en ze niet eens je medische keuring willen betalen, is de maat vol. Buitenlanders hebben natuurlijk wel een contract en verdienen ook nog eens veel. Ik ben nooit met voetbal begonnen vanwege het geld. Ik wilde voetballen om deel te zijn van een groep vrienden die voor een gemeenschappelijk doel strijden. (…) De Serie A is vol met buitenlanders en het Italiaanse voetbal is dood. Als ik zie hoe buitenlanders in mijn eigen land behandeld worden, lijkt het mij eerlijk gezegd een goed plan om ook naar het buitenland te vertrekken.”

Het is moeilijk om de uitspraken van Cardelli niet racistisch te noemen. Als hij zegt dat hij “niet door buitenlanders omringd” wil zijn, klinkt hij al snel als de gemiddelde rechtsextremist. Maar misschien bedoelt Cardelli het niet allemaal zo racistisch als het in onze oren klinkt. In een interview legde hij uit dat met zijn uitspraken niet de buitenlanders bedoelde die vroeg naar Italië komen en daar van een voetbalopleiding genieten. Die accepteert hij wel. De uitspraak was meer gericht tegen de buitenlanders die zonder veel te presteren voor Lazio, direct bij de profs worden gezet. Elke buitenlander die later binnenkwam maakte gelijk de stap naar de profs, terwijl hij daar jaren voor werkte. Hierdoor voelde hij zich als Italiaan niet meer thuis in het Italiaanse voetbal.

De Italiaanse media zouden de Italiaanse media ook niet zijn als ze hem niet zouden steunen in zijn harde uitspraken. Als we dit artikel van de Italiaanse mediagigant Mediaset moeten geloven, heeft het Italiaanse jeugdvoetbal inderdaad een probleem. De auteur benadrukt dat het aantal buitenlanders in de Primavera zowel “schandalig” als “alarmerend” is. Ook Gazetta dello Sport ziet de buitenlandse voetballers als een probleem en schrijft daarover in het stuk ‘De Serie A spreekt geen Italiaans’. Daarin vertellen ze dat de Italiaanse competitie in Europa op plek drie staat qua hoeveelheid buitenlandse spelers (57,9%). De Italiaanse competitie is dus volgens hen steeds minder van de Italianen. Alleen in Engeland (66,4%) en België (59,1%) staan er meer buitenlanders onder contract.

In zijn facebookbericht richtte Cardelli zich dus vooral op het oneerlijke management binnen de club en het verlies aan Italiaans karakter aan de Serie A. Op zich heeft hij daar gelijk in. Maar als het niet racisitisch was bedoeld, had hij wel een andere verwoording moeten kiezen dan: “De Serie A zit vol met buitenlanders, het Italiaanse voetbal is dood”.

