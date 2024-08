Een Nederlandse youtuber maakte de meest intense RollerCoaster Tycoon-achtbaan ooit

RollerCoaster Tycoon 2 is al sinds 2002 de natte droom van achtbaannerds en mensen die kicken op simulatorgames. Je hebt natuurlijk de semi-sadistische gebruiker, die een achtbaan laat crashen boven het suikerspinkraampje of boven die vrolijke panda uit het animatieteam, maar er zijn ook meer gedreven gamers, die echt de grenzen van het spel opzoeken. Zoals YouTuber Marcel Vos, die een megacoaster bouwde die op een of andere manier de snelheidslimieten van het spel weet te overschrijden en de hoogst mogelijke ‘intensiteitsscore’ haalt. En hij heet de ‘Big Scary Motherfucker’.

De gemiddelde snelheid van de achtbaan is zo’n 100 keer sneller dan de maximale snelheid die het spel toelaat — ongeveer 30,000 kilometer per uur. In de Big Scary Motherfucker ervaren inzittenden 63 vrije vallen en gaan ze 31 keer over de kop. Als Vos dit idee in het echt aan Walibi zou weten te verkopen, zou je waarschijnlijk meerdere keren overlijden tijdens zo’n rit.

Videos by VICE

De Big Scary Motherfucker heeft een intensiteitsindex van 327,67, dat is een van de drie waardes die RollerCoaster Tycoon 2 gebruikt om de kwaliteit van een ritje te meten. Dit is wat er op de Wikipedia van RollerCoaster Tycoon staat over die intensiteitsindex:

Zeer weinig tot geen bezoekers zullen een achtbaan opzoeken met een intensiteitsindex boven 10.00; Intensiteit van deze omvang duidt meestal op fysiek ongemak of gevaar. Een Ultra-Extreme intensiteitsscore [12.80 tot 50.01] wordt in bijna alle gevallen afgeraden.

In de originele RollerCoaster Tycoon zou ‘Big Scary Motherfucker’ niet mogelijk zijn. Pas in OpenRCT2, een open source versie van Rollercoaster Tycoon 2, werden de meeste bugs en andere beperkingen eruit gesloopt wat ervoor zorgde dat gedreven gebruikers helemaal los konden gaan met hun projecten.

Marcel Vos heeft hier duidelijk gretig gebruik van gemaakt. Sinds vorig jaar plaatst hij belachelijke video’s van digitale achtbanen op Youtube. Zo maakte hij al eerder een rekenmachine, gokautomaat en de langste achtbaan mogelijk in RollerCoaster Tycoon 2 (232 dagen lang!). Sinds deze week kan hij nu daar ook de meest intense achtbaan (hoogst mogelijke intensiteitsscore) en de meest opwindende achtbaan mogelijk (hoogste mogelijke ‘excitement’ score) aan toevoegen.

Je kunt het OpenRCT2-project hier downloaden.