Een ode aan de Hollandse televisietiet

Vandaag is het precies vijftig jaar geleden dat er voor het eerst blote borsten te zien waren op de Nederlandse televisie. In het VPRO-programma Hoepla zat de 21-jarige Phil Bloom naakt een krantje te lezen en daarmee was de officiële lancering van de Nederlandse televisietiet een feit. Nederland was in shock, er werden Kamervragen gesteld, maar De Tiet was op tv geweest en drukte in één klap een definitieve stempel op het tot dan toe grijze, saaie medium. Vanaf dat historische moment in 1967 zou ze in vele verschillende hoedanigheden regelmatig terugkeren op de Nederlandse beeldbuis en ons land voor altijd meer kleur en cachet geven. Als ode aan vijftig jaar Hollandse tv-tiet volgen hier enkele iconische verschijningen die zij tijdens de vijf decennia durende reis heeft gemaakt.

De PinUp Club

We vervolgen de reis aan het eind van de jaren tachtig. De televisietiet zal ongetwijfeld ook al in de jaren zeventig door de ether hebben gezoefd, maar toen was ik nog niet geboren, en hoewel ik zelf in 1987 liever uit een tiet dronk dan dat ik er naar keek, moet ik ergens beginnen.

De PinUp Club van Veronica was schijnbaar een legendarisch programma voor iedereen die geïnteresseerd was in naakte borsten. Ik vind het best jammer dat ik dit niet bewust heb meegemaakt, want dit programma lijkt me geweldig. Terwijl tieten van diverse dansende vrouwen alle windrichtingen op hupsen, zegt de commentator in bovenstaand filmpje: “Vanavond een éxtra spectaculaire aflevering, met Hans van Uden die op een tropisch eiland meisjes fotografeert!” Daarna zegt hij: “Onze verleidelijke vedette Denise laat zien hoe bekwaam haar Vlaamse vingers zijn,” terwijl we zien hoe Denise een bil masseert. Het derde hoogtepunt van deze extra spectaculaire aflevering is Sunjay. “Sunjay, is een jongen met onvermoede talenten,” zegt hij terwijl we Sunjay een volstrekt ondefinieerbare dansmove zien doen met een topless vrouw en een bandana om. Hoeveel interessante items kun je in één programma stoppen? Tussen al deze hoogstandjes door vierde De PinUp Club bovenal de tv-tiet, en ik kan alleen maar jaloers zijn op iedereen die in de tijd van deze uitzendingen puber was en dit feest (stiekem) meevierde.

Flodder

Als je het over nationaal cultureel erfgoed-tieten hebt, dan heb je het over Tatjana Simic. 83% van de Nederlanders beschouwt de borsten van Tatjana in Flodder als de belangrijkste Nederlandse televisiejopen, blijkt uit onderzoek van Centraal Bureau voor Statistiek. Oké, dat onderzoek is er nooit geweest, maar dat Tatjana’s deiners een prominente rol hebben gespeeld in het canon van de Nederlandse tv-tiet is onomstotelijk. Vooral in de Flodder-films vulden deze iconen met enige regelmaat het beeld, maar ook in de televisieserie waren er heel soms een a twee te aanschouwen.

0906-reclames

In de jaren 2000 verscheen de televisietiet in reclames van sekslijnen waar je naartoe kon bellen als je zin had in een hijgerige stem van een meid die waarschijnlijk ondertussen gewoon aardappels stond te koken. Hordes heteroseksuele jongetjes hebben zich vermaakt met reclametieten op onchristelijke televisietijden, in de periode voordat internetporno doorbrak. Los van het vleugje naakt dat er in deze reclames te zien was, bevatten de 0906-lijnreclame’s deuntjes die in je hoofd bleven plakken als klam puberzaad aan de lakens. Het kan niet anders dan dat er ook anno 2017 nog geregeld iemand wakker schrikt door de snoeiharde klanken van dit genadeloze deuntje.

Fa douchegelreclames

De douchezeeptiet is lange tijd een terugkerend fenomeen in het genre geweest, en was vooral te zien in reclames van het merk Fa. In de reclame hierboven helpt een vrouw een man met inparkeren, maar slinks als ze is laat ze de man tegen een brandpaaltje aan rijden, waardoor die omvalt en er een grote fontein uit de grond spuit, zodat zij gauw haar kleren kan uittrekken en met haar blote jopen in het gesproei kan gaan staan. How Fa will you go, vraagt een man alsof dit allemaal volstrekt logisch is in plaats van totaal gestoord.

De Gouden Kooi

2007 was een zeer belangrijk jaar voor Nederland, omdat in dit jaar de eerste blote transgendertieten hun debuut maakten op de Nederlandse tv. Beide topkogels waren in het bezit van Kelly van der Veer, en werden getoond aan het Nederlandse volk in de Gouden Kooi, nadat Terror Jaap ze had onthuld (hierboven te zien).

Adam Zkt. Eva

Televisie is eigenlijk zo’n gestoord iets. Geen enkel medium is zo zuiver gericht op puur, dom, lui vermaak, maar omdat alles uiteindelijk went moet er telkens weer iets debielers worden bedacht, waardoor dingen zo volkomen infantiel worden dat het bijna weer raakt aan hoge cultuur. Dat is precies wat het zo’n vet medium maakt. In 1969 was Nederland in rep en roer omdat er een krant lezende vrouw met haar blote borsten op tv verscheen. Nog geen halve eeuw later trekt er nauwelijks iemand een wenkbrauw op als in een dateprogramma voor poedelnaakte mensen deelneemster Cherry “Ooh my gooood hij heb een grote lúúúl!” roept als ze haar naakte mannelijke date tegemoet loopt. Mijn brein slaat gewoon op tilt als ik probeer na te denken over welke fragmenten er in odes aan de Nederlandse tv-tiet in 2067 – honderd jaar na Phil Bloom – zullen staan. Dateshows tussen necrofielen en dode mensen die ergens op een paarse planeet naakt moeten tobbedansen terwijl Ron Brandsteder vanuit een Tros-tijdmachine verslag doet? Kgrrr…. piep….

De Spa

De Spa is “de eerste late night soap van Nederland”. Twee elementen zijn cruciaal: ten eerste speelt de soap zich af in een luxe welnesscomplex, een plek waar het vrij normaal is om in je blootje rond te paraderen. Ten tweede is het dus een soap voor op de late avond, 22.30, wanneer de kinderen in Nederland naar bed zijn. Hiermee bevat De Spa twee elementen die alle ruimte bieden aan de tv-tiet om in volle glorie acte de présence te geven, of nonchalant onder een elleboog door de camera in te koekeloeren. Vanavond is De Spa op tv en vanavond zal de Nederlandse televisietiet weer op diverse televisieschermen verschijnen, precies zoals ze dat vijftig jaar geleden ook deed, en precies zoals ze dat over vijftig jaar in de toekomst weer zal doen.