Een pot bier, biljart en een weiland vol koeien

In een grote, open tent staan zes biljarttafels, een bar en een podium. Er pompt piratenmuziek uit de speakers, koeien grazen gras en een groep jongens drinkt bier. Midden in een veld bij het Overijsselse Bathmen organiseren de jongens van biljartvereniging Zuidleo DOS namelijk eens per jaar een biljarttoernooi in de open lucht. Of tenminste, in een grote open tent – anders staan de biljarttafels zo scheef.

Als je bij biljarten denkt aan een stoffige sport in bruine kroegen, heb je het mis volgens Zuidleo DOS. Als jongste biljartvereniging van Nederland willen ze het imago oppoetsen met hun vierdaagse openluchttoernooi met muziek, wat vee en vooral een flinke lading bier

Als ik aan kom lopen, krijg ik meteen een ‘shotje van de keu’. “Alsof je een keu tegen je hoofd aan krijgt, zo komt-ie aan,” wordt me uitgelegd. De sfeer zit er al goed in en ik ben precies op tijd voor de volgende biljartwedstrijd. Biljarter Luuk houdt de stand bij en neemt me mee door de korte geschiedenis van het toernooi. “We zaten twee jaar geleden op een avond bij elkaar, het was mooi weer en grapten om buiten te biljarten. Hoe meer biertjes we achter de kiezen hadden, hoe concreter het idee werd.”

“Het leek ons wel wat om subsidie te krijgen en we schreven ons voor de lol in bij de Kamer van Koophandel. Nu krijgen we subsidie, maar dat is geen drijfveer meer,” vertelt organisator Gijs. “We vinden het gewoon mooi om dit elk jaar op te zetten en willen er best wat in investeren. Het is wel een risico natuurlijk, het is hopen dat we genoeg biertjes verkopen en quitte draaien.”

De sfeer is nogal ongedwongen; iedereen is welkom. Mensen biljarten wel, maar er loopt ook iemand rond die me wat loten aansmeert. Een groepje jonge biljarters koopt ook wat loten. De jongens maken zich drukker of ze daar nog wat centen aan overhouden dan de uitslagen van de wedstrijden. “Er doen zelfs een paar mensen mee die nog nooit een biljartkeu hebben aangeraakt,” zegt Gijs.

‘Niet goed, wel fanatiek!’ is het motto van de club. Er zijn zelfs twee jongens lid die nooit meedoen met biljarten. “De leden komen uit verschillende vriendengroepen. Elke maandagavond komen we bij elkaar,” zegt Luuk. “Dan horen we van iedereen weer wat ze in het weekend hebben uitgespookt.” Het biljarten is een beetje bijzaak dus.

Toch wil de vereniging met dit toernooi de biljartsport op de kaart zetten en dus geven ze wilde feesten. Zaterdagavond is dat goed te merken. Op het feest komen een paar honderd mensen af. De biljarttafels worden aan de kant gezet, af en toe wordt er DOS (2) meter bier weggegeven, er draait een DJ, een bandje speelt wat deuntjes en iedereen host er op los. “Vorig jaar vonden we na het grote feest op zaterdagavond een gebruikt condoom onder Tafel 3,” vertelt iemand.



Als ik zondagochtend terugkom, merk ik dat het wederom een pittige avond was. Sommige jongens liggen te slapen in een caravan iets verderop, anderen snurken tussen de biljarttafels.

Midden in het weiland staat een bed, tussen de koeien. Daarin slaapt Bryan, die net wakker is – of eigenlijk al de hele nacht. “Van slapen is weinig terechtgekomen. Ze gooiden me met bed en al het weiland in,” vertelt hij.

Tijd om uit te brakken is er alleen niet, er moet verder gespeeld worden. Bovendien komt er vandaag een mannenkoor optreden in het weiland en de ouderen uit het bejaardentehuis in de buurt willen dat niet missen. Met een huifkar worden ze opgehaald.

Terwijl de ouderen aandachtig naar het koor luisteren, gaan de biljartfinales van start. De uitslag doet er voor niemand echt toe, maar de winnaars van de dag mogen zich – bij gebrek aan meer openluchttoernooien – Nederlands kampioen openluchtbiljart noemen.



De gelukkige winnaar drinkt wat bier uit de bokaal en een bandje sluit het toernooi af. Dat betekent niet dat de vereniging de rest van het jaar stil blijft zitten. Elk jaar organiseert Zuidleo DOS een ‘biljartbal’ en gaan ze een weekend naar het buitenland.



“We gingen eens naar Boedapest en zetten toen voor de grap op Facebook dat het ging om een uitwisselingsweekend met een Hongaarse biljartvereniging. De biljartkrant geloofde dit en vroeg om een paar foto’s,” lacht iemand. “Maar in Hongarije kennen ze de sport helemaal niet. Gelukkig kwamen we een paar poolende Britten tegen waar we mee op de foto konden.”

In de omgeving doet de vereniging wel regelmatig mee aan toernooien. Toen ze er eenmaal eentje wonnen, pakten ze meteen uit en reed de groep op de platte kar door het dorp.



“Als we biljarten doen we dit gewoon onder het genot van een biertje. We hebben ook altijd muziek opstaan tijdens de wedstrijden. In de traditionele biljartwereld worden we soms wel met een scheef gezicht aangekeken, maar daarom is het extra mooi dat we nu zelf een toernooi organiseren,” zegt Luuk.

Na vier lange en nogal heftige dagen en slapeloze nachten begint de vermoeidheid toe te slaan. Toch zit het weekend er nog niet op. De biljarttafels, koeien en de tent laat de club even voor wat het is. Het is tijd voor een laatste feest in de lokale discotheek. “Iedereen heeft maandag vrij genomen, dus we moeten nog één keer vol gas,” roept iemand. “Nog één keer.”



