Een potentieel oneindig aantal AI-Homer Simpson “covers” heeft Soulseek “vergiftigd”

Er circuleert een enorme en eigenaardige collectie bewerkte liedjes op het populaire muziekplatform Soulseek. Mensen die deze tracks downloaden weten vaak niet dat de originele zang is verwijderd en vervangen door de stem van Homer Simpson.

Soulseek wordt vaak gebruikt om zeldzame, underground of onafhankelijke muziek rechtstreeks van de gedeelde mappen van andere gebruikers te downloaden.

Een tot nu toe niet geïdentificeerde online pranker heeft AI gebruikt om de stem van de gele vader na te bootsen en daarmee naar schatting meer dan 2.000 Homer “covers” te genereren. De titels, artiestennamen en metadata van de collectie zijn echter ongewijzigd gebleven, waardoor je niet kunt zien dat het geen originele tracks zijn voordat je ze downloadt en luistert.

Dat betekent dat muziekliefhebbers die Soulseek gebruiken zonder het te weten een harde schijf vol dubstep, dancehall, hip-hop en experimentele muziek kunnen krijgen met Homer die over de muziek heen zingt, rapt en gromt.

Omdat het delen op Soulseek zo werkt dat een gebruiker simpelweg een map aanwijst om te delen, en alles wat eraan wordt toegevoegd meteen beschikbaar is voor anderen, kan dit, als de maker een scraper en automatisering gebruikt, leiden tot een oneindig aantal Homer-tracks op het platform.

Er is zelfs een online radiostation opgezet met de naam D’Oh FM, waarop je Homer nonstop kunt horen zingen en mc-en, 24 uur per dag.

En om eerlijk te zijn, heeft Homer een behoorlijk goede flow. Op het moment van schrijven brengt hij een hartstochtelijke versie van “Simon Says” van Pharoahe Monch ten gehore, waarbij hij de meisjes wanhopig smeekt om “aan hun borsten te wrijven”.

Klik hieronder om AI Homer te horen zingen:

Op het radiostation staat een goedkoop ogende animatie van Homer met een golfvorm in zijn open mond en vallende donuts op de achtergrond, met de tekst: “dit hoeft niet te bestaan”, wat misschien wel waar is.

De website, die naar eigen zeggen wordt aangedreven door Duff Beer en live uitzendt vanuit Springfield, biedt je ook de mogelijkheid om nummers aan te vragen die Homer kan uitvoeren.

Op sommige uithoeken van het internet staat Homer Simpson al symbool voor AI-muziek dankzij video’s van een geanimeerd “concert”, waarin hij nummers blijkt te “performen”, zoals Born Slippy van Underworld en een bijzonder meeslepende versie van Starlight van Muse.

Er zijn diverse websites die technologie voor stemconversie aanbieden, waarmee je filters kunt gebruiken om een ​​breed scala aan populaire geanimeerde personages na te bootsen, zoals Homer. Het enorme aantal nummers in deze verzameling doet echter vermoeden dat de op zoekresultaten gebaseerde stemconversie is toegepast door iemand die er meer verstand van heeft.

Een van de grappigste aspecten hiervan is dat computerontwikkelaars erom bekend staan ​​bots in te zetten om data van Soulseek te schrapen, die vervolgens wordt gebruikt voor de modellen die AI-muziek genereren. Dit komt doordat de ontwikkelaars de hoge kwaliteit van het FLAC-formaat, dat gemakkelijk beschikbaar is op het netwerk, zeer waarderen. Als ze hun modellen kunnen trainen om muziek te produceren met dit superieure bronmateriaal, klinkt het niet alsof het een lage bitrate heeft, wat vaak een aanwijzing is dat een nummer door AI is gemaakt.

In dit geval lijkt het er echter op dat de AI-modellen zijn getraind op de kenmerkende zangstijl van AI Homer Simpson, een behoorlijk amusant voorbeeld van datavergiftiging.

