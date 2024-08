Deze supermarkt verkoopt een ‘bloemkoolsteak’ en het is gewoon een plak bloemkool

Als je in Engeland bent, ga dan snel naar warenhuis Marks & Spencer, want daar is de bloemkoolsteak in de aanbieding. Normaal kost-ie € 2,80, maar nu nog maar € 2,30. Maar wat krijg je voor dit mooie bedrag?

Deze zogenaamde ‘steak d’cauliflower’ is eigenlijk gewoon een flinke plak bloemkool verpakt in oneindig veel nutteloos plastic. Het wordt vergezeld door een klein zakje marinade met citroen en kruiden, zo schrijft Metro afgelopen maandag.

Op Twitter plaatste Rachel Clarke een foto van de ‘steak’, omdat ze bang was dat mensen daadwerkelijk dit product zouden kopen in plaats van een veel goedkopere hele bloemkool waar geen plastic bij komt kijken. Ohja, daar snij je thuis dan gewoon een plak van, met een mes.

Aan MUNCHIES vertelt ze: “Omdat bloemkool zo goedkoop is, lijkt deze marketingstunt zo belachelijk. Het is belangrijk om innovatief te zijn met voedsel en gezond eten, maar ik denk dat je beter groenterecepten kunt uitdelen aan je klanten.”

“We hebben een kant-en-klare bloemkoolsteak met kruidendressing gelanceerd vanwege onze nieuwe groentelijn,” schrijft een woordvoerder van Marks & Spencer aan MUNCHIES. Hierbij wordt opgemerkt dat er ook andere supermarkten zijn die bloemkoolsteaks verkopen. “Dit is voor de bezoekers die snel en makkelijk een vegetarische maaltijd wil eten.” De woordvoerder kon ons niet vertellen hoe lang de bloemkoolsteak al in de winkels ligt, waarom hij zo duur is, en wat nou het verschil is met, nouja, elke andere normale bloemkool op de groenteafdeling.

Hoe dan ook, het idee van een bloemkoolbiefstuk is niet nieuw. Het is een bizar makkelijk gerecht dat je meestal maakt door een bloemkool in te smeren met kruiden en in de oven te roosteren tot-ie goudbruin is.

Wat we hiermee willen zeggen: maak dit gerecht en doe dat dan voor een stuk minder geld en zonder al dat plastic.