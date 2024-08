Een team vrijwilligers archiveert SoundCloud voordat het kopje onder gaat

Wat gaat er gebeuren met SoundCloud? De negen jaar oude Duitse webdienst om muziek en audio op te streamen is over de hele wereld populair (Chance The Rapper is een uitgesproken fan) en werd eerder als rivaal van Spotify gezien, maar heeft het de laatste tijd zwaar te verduren.

Deze maand kwam het bericht dat het bedrijf 40 procent van zijn werknemers heeft moeten ontslaan en kantoren sluit in Londen en San Francisco. En volgens The Financial Times en TechCrunch zou ook het geld nog eens bijna op zijn (hoewel SoundCloud het laatste bericht heeft aangevochten in Variety). Als SoundCloud daadwerkelijk failliet gaat, wat gebeurt er dan met de ruim 135 miljoen audiobestanden die toegankelijk zijn voor de 175 miljoen maandelijkse gebruikers?

