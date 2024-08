Deze vegan werd gek omdat een vrouw roomijs voor een huilend meisje kocht

De opmerking “Delete your account” is al een paar maanden niet meer echt gebruikt. Waarschijnlijk was Hillary Clinton de laatste, toen ze het naar het Donald Trump twitterde. Maar het is tijd om deze woorden weer af te stoffen, en dat komt allemaal door een gast die Anthony Dagher heet.

Op zaterdag tweette de veganistische blogger Zara-Anne Borrelli dat ze een meisje op de stoep zag huilen, omdat ze niet genoeg geld had om een ijsje te kopen. En omdat er niets droeviger of puurder is dan een kind dat huilt om ijs, gaf Borrelli haar wat geld, zodat ze een hoorntje kon kopen “met discodip en chocovlokken.” Het was een lief en simpel gebaar dat de dag van het kleine meisje helemaal goed maakte.

https://twitter.com/itsallzara/status/990292886083264518

Anthony Dagher had totale veganistische schijt aan dit verhaal. De 25-jarige gast die zichzelf een “niet-spirituele veganist” noemt, stuurde Borrelli een privébericht waarin hij vroeg of de ijscowagen wel veganistisch ijs verkocht. “Het is natuurlijk geweldig om mensen te helpen, maar we zouden ze natuurlijk moeten helpen zonder dat we niet-menselijke baby’s schade toebrengen en doden. Dat doe je als je niet-veganistisch ijs koopt,” schreef hij.

I usually do not do this, but I feel like this is appropriate to post since this person is claiming to be a vegan even though she admitted to buying non-vegan ice cream for someone else, defended what she did when I spoke with her privately (hoping that would make her less likely pic.twitter.com/uBOSo6qR4m — Anthony Dagher ⓥ (@7AnthonyDagher7) April 28, 2018

“Gast, ik heb ijsje voor een kind gekocht. Niets meer dan dat,” antwoordde ze.

Nadat Dagher haar een ander vijandig bericht over haar “ernstige fout” stuurde, blokkeerde ze hem. (Een random gast die op internet een vrouw mansplaint dat een ijsje niet ethisch verantwoord is, is iets wat echt alleen in 2018 kan gebeuren.) In plaats van het te laten voor wat het is, leek het Dagher een goed idee om Borrelli aan de internetschandpaal te nagelen. Hij zette screenshots van hun gesprek en haar Instagram-account online. Ook al had haar Instagram niks te maken met hun gesprek.

“Dit is iets wat ik normaal niet zou doen, maar ik heb het gevoel dat dit moet, omdat deze persoon beweert dat ze een veganist is, terwijl ze niet-veganistisch ijs voor iemand anders koopt,” schreef hij.

Natuurlijk hoopte Dagher dat zijn tweet ervoor zou zorgen dat andere woedende veganisten Borrelli zodanig kapot zouden maken dat zij zichzelf publiekelijk met lente-uien zou geselen en de ijscowagen hoogstpersoonlijk in de dichtstbijzijnde rivier zou duwen – maar dat gebeurde dus niet.



https://twitter.com/cc_kerlick/status/990635273221439488

Op enkele uitzonderingen na waren de meeste mensen die reageerden op de tweets van zowel Dagher als Borrelli het erover eens dat Borrelli een held is. “Ik ben ontzettend beledigd. Je bent een schande voor het veganisme,” zei een man tegen Dagher. “Je klinkt als een prachtig mens. Die vent is een lul,” schreef een ander. Zelfs sci-fi-legende Neil Gaiman deed een duit in het zakje en beschreef de actie van Borrelli als iets “moois en menselijks.”

Borrelli heeft sindsdien haar account verwijderd, maar Dagher moet zich nog terugtrekken uit de strijd. Zijn tijdlijn staat vol hatelijk commentaar op iedereen die kritiek op hem heeft. Volgens The Guardian gaat bijna een kwart van de drieduizend tweets van Dagher over Borrelli en haar vriendelijke gebaar. “Ik heb volledig gelijk, jullie zitten compleet fout,” schreef hij. “Ik ben helemaal geen dogmatische pestkop. Ze hoefde geen niet-veganistisch ijs kopen voor dat meisje, ze maakte zelf de keuze om dat te doen en daarmee doodde ze in wezen één of meerdere koeien.” (Eh, hoe… hoe denkt hij dat ijs gemaakt wordt?)

Borrelli schreef een lange blogpost, waarin ze uitlegde hoe het is om viral te gaan vanwege de stompzinnigheid van iemand anders. “Dit was zijn manier om ervoor te zorgen dat mensen me gingen pesten, totdat ik zou toegeven dat ik ongelijk had,” schreef ze. “Het was een poging om me te vernederen en lastig te vallen, maar in plaats daarvan heb ik duizenden aardige en bemoedigende berichtjes gehad.”

Beste Anthony Dagher, het is heel goed om minder dierlijke producten te eten, maar als je je als zo’n ongelofelijke lul gedraagt, wil waarschijnlijk niemand ooit nog veganist worden.

