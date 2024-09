Een visueel verslag van de lange, zwoele nachten op Primavera Sound 2017

SEAT is official partner van een van de grootste festivals van Europa: Primavera Sound. Wat hebben SEAT en Primavera met elkaar gemeen? Beiden komen uit het bruisende Barcelona en alle twee hebben een passie voor geluid. Zo is SEAT de samenwerking met BeatsAudio aangegaan voor het geluidssysteem van de Ibiza. Met dit systeem brengt het merk muziek over zoals de artiest het bedoeld heeft.

Zoals je al via onze instagramstories hebt kunnen zien, is Primavera Sound een van de leukste festivals van Europa. We schreven al over de ronduit sicke line-up, maar dat is slechts een van de vele hoogtepunten op deze editie. Wat dacht je van de locatie aan zee, de headliners die allemaal laat op de avond spelen, en de lange, zwoele nachten van Barcelona? Kijk naar de foto’s en geniet mee (of na) van dit onvergetelijke festival.