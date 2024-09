Een vleestaks kan een half miljoen mensenlevens per jaar redden

Niemand vindt het tegenwoordig nog gek als mensen zeggen dat ze alleen nog plantaardig eten – we weten allemaal dat een dieet zonder dieren beter is voor onze eigen gezondheid en de planeet. Maar het verlangen naar winters voedsel zoals boerenkool met worst en stoofvlees wordt nou eenmaal groter als het buiten kouder wordt. Sorry, wetenschap.

Hoe lossen we de problemen die vlees eten veroorzaken op zonder volledig veganistisch te worden? De planeet is al best wel de lul aan het worden door klimaatverandering. Onderzoekers aan de Universiteit van Oxford hebben een antwoord.

In een onderzoek dat afgelopen week gepubliceerd werd in het tijdschrift Nature Climate Change, rekenen wetenschappers van de Oxford Martin Programme on the Future of Food uit hoeveel belasting op vlees en zuivelproducten er wereldwijd nodig zou zijn om de CO2-voetafdruk te verkleinen. De onderzoekers suggereren dat de consumptie door deze vleestaks zal verminderen, en dat op deze manier de uitstoot van koolstofdioxide met een miljard ton per jaar zal afnemen.

Naast de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide voorspellen de wetenschappers dat een half miljoen mensenlevens per jaar wordt gered als mensen op een plantaardig dieet overstappen. Het is bewezen dat het eten van grote hoeveelheden rood en bewerkt vlees obesitas en darmkanker kunnen veroorzaken.

Hoeveel zou je volgens de wetenschappers moeten betalen voor een hamburger om dit allemaal te bewerkstelligen? De prijs zou volgens hen kunnen oplopen tot veertig procent duurder dan normaal.

Om de hoogte van de taks te bepalen, zochten de onderzoekers uit wat de uitstoot per vlees- of zuivelsoort is, wat de gevolgen voor de gezondheid van deze producten zijn en de potentiële verandering in consumptie. Rundvlees staat boven aan de lijst met een veertig procent toename in prijs, terwijl melk en andere vleessoorten rond de twintig procent duurder zouden moeten worden.

Dokter Marco Springmann, hoofdauteur en onderzoeker naar klimaatverandering van Oxford, maak in een persbericht duidelijk dat er wel rekening gehouden moet worden met families met een lager inkomen. Zij moeten volgens hem nog wel toegang hebben tot vlees- en zuivelproducten.

Hij zegt het als volgt: “Voedselprijzen zijn een gevoelig onderwerp. Wat we hebben geprobeerd uit te vogelen is hoe we de uitstoot van CO2 kunnen verminderen zonder de gezondheid van mensen in gevaar te brengen.”

Springmann en zijn medeauteurs vinden dat het geld van de taks gebruikt kan worden om groenten en fruit te subsidiëren.

Het voorstellen van een vleestaks is niet nieuw. In Engeland is eerder dit jaar ook een onderzoek gedaan naar de gevolgen van een eventuele vleestaks op de gezondheid, en in Denemarken waren de plannen vergevorderd, tot de regering ineens de stekker eruit trok. Dit onderzoek is uniek omdat het kijkt naar de gevolgen van vlees eten en de productie ervan per regio en daar de taks op berekent.

Hoewel het vooralsnog een theoretisch onderzoek is, is het zeker iets om serieus over na te denken.