Een vrouw toetste per ongeluk haar pincode in als fooi en verliest 6000 euro

Fooi geven in een restaurant is soms best wel lastig – en al helemaal als je niet in eigen land bent. Is 10 procent genoeg of juist te veel? Geven ze hier überhaupt fooi?

In welk land of op welk continent je ook bent, een ding is zeker: zoveel fooi geven als Olesja Schemjakowa, wil niemand.

De 37-jarige Russische vrouw had samen met haar zoon een koffietje en chocoladetaartje genoten in het New Point Cafe vlakbij het Zwitserse Zürich. Na hun snacksessie betaalde ze met haar creditcard en leek alles goed te gaan. Maar toen haar werd gevraagd om haar fooi in te toetsen, drukte ze per ongeluk haar pincode in. Dat betekende dat de prijs van een redelijke (voor Zwitserse begrippen, dan) 23 Zwitserse frank steeg tot 7709 Zwitserse frank [6474 euro] – een rekening die de kans op een hartaanval met ongeveer 32.000 procent verhoogt.

Schemjakowa’s pincode: 7686, voegde een fooi van 32.000 procent toe aan haar lunch. Ze had niks door totdat ze een maand later haar afschrift zag. Volgens de Zwitserse krant Blick belde ze de creditcardmaatschappij op om haar situatie uit te leggen. Zij zeiden dat het ze speet, maar dat een onopzettelijke overboeking niet hetzelfde is als fraude. Daarna probeerde ze het te regelen met de plaatselijke politie, maar daar zeiden ze dat het niet “crimineel relevant” was.

En hoewel Cengiz Gökduman, de eigenaar van New Point, haar oorspronkelijk beloofde dat hij haar het geld zou terugbetalen, reageerde hij opeens niet meer, sloot hij zijn restaurant en vroeg hij een faillissement aan. De Zwitserse krant 20 Minuten spoorde hem op en hij beloofde wederom plechtig dat Schemjakowa haar geld terug zou krijgen. Sorry dat we je niet helemaal geloven, maat.

“Er is misschien nog één procent kans dat ik mijn geld terugkrijg,” vertelde ze aan Blick. Ze woont in Frankrijk en is op dit moment werkeloos. Dus zou het haar wel goed uitkomen als ze deze fikse rekening niet hoeft te betalen. En ja, ze heeft ook haar pincode veranderd.

Het is zo oneerlijk. Zelfs de man die per ongeluk meer dan een miljoen euro fooi gaf in in het Schotse Rajpoot Indian Restaurant, was het restaurant nog niet uit of hij had z’n geld alweer terug.

We kunnen hier allemaal wat van leren: geef alleen nog maar contant geld als fooi. Voor je het weet ben je jaren bezig met afbetalen.



