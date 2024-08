Een ziekenhuis in Melbourne gaat paddo-therapie uitproberen voor stervende patiënten

Bang dat je iets mist? Begrijpelijk. Daarom hebben we een nieuwsbrief met onze beste stukken, video’s én winacties.

Het St. Vincents ziekenhuis in Melbourne voert aankomend jaar een medische proef uit met paddo’s, die zullen worden gebruikt om de angst voor de dood te behandelen. De controversiële studie is goedgekeurd door ethische commissies en nationale- en federale autoriteiten in Australië. Een aantal terminaal zieke patiënten krijgt een enkele dosis synthetische psilocybine toegediend – het psychoactieve ingrediënt in paddo’s. Dit gebeurt onder toezicht van psychiaters. Het doel is om patiënten te helpen hun sterfelijkheid te accepteren. Behandelingen van de eerste 30 patiënten zullen begin april plaatsvinden, meldt NewsCorp.

Videos by VICE

In de Verenigde Staten zijn al eens eerder dit soort experimenten met paddo’s uitgevoerd in de palliatieve zorg. Het doel was om pijn en angsten te verlichten, en de resultaten bleken veelbelovend. Onderzoeken aan New York University en Johns Hopkins University hebben aangetoond dat terminaal zieke patiënten die werden blootgesteld aan een dosis psilocybine een belangrijke en blijvende vermindering van angst, depressie en stress ervoeren.

In een vervolgbeoordeling, ongeveer zes maanden na de behandeling, gaf 70 procent van de patiënten van de NYU-studie aan dat de psilocybine-ervaring een van de meest spiritueel significante ervaringen was van hun hele leven. 87 procent gaf aan een verhoogde tevredenheid over het leven te hebben na de behandeling.

“Dit is een compleet andere manier van met mensen werken”, vertelde de Australische klinisch psycholoog Dr. Stephen Bright vorig jaar in een interview aan VICE, dat ging over de therapeutische voordelen van paddo’s voor terminaal zieken. “Wat we op dit moment proberen te doen binnen de palliatieve zorg, is de pijn en het lijden zo veel mogelijk verlichten door mensen pijnmedicatie te geven. Maar morfine neemt angst en depressie niet weg.”

Volgens Dr. Bright kan psilocybine de patiënt een ander perspectief op hun eigen situatie geven, door het uitschakelen van het ‘defaultnetwerk’ van het brein – een soort neutraal netwerk dat is gekoppeld aan iemands typische manier van denken. Er kan dan worden ingezoomd op gedachten of ideeën die we doorgaans onderdrukken of voorbij laten gaan.

In een interview met NewsCorp vertelt klinisch psycholoog bij St Vincent Dr. Margaret Ross ongeveer hetzelfde. “De Amerikaanse studie was grondig: sommige mensen waren in staat om hun ideeën over sterven te kenteren. Het ontspant de vastgeroeste manier van hoe we de wereld zien. De symptomen van angst verdwenen. Het ging snel, liet een drastische verandering zien en was meer dan indrukwekkend, want de effecten hielden zeker zes maanden aan,” vertelt ze.

“Dit zou potentieel ontzettend veel mensen kunnen helpen,” voegt ze eraan toe. “Maar het heeft meer onderzoek nodig. We moeten de exacte mechanismen begrijpen van hoe psilocybine mensen helpt en hoe we de behandeling kunnen optimaliseren.”

Sommigen denken dat palliatieve psilocybine mensen die euthanasie willen plegen kan helpen, en er zelfs voor kan zorgen dat ze hun leven niet meer willen beëindigen. Psychiater Nigel Strauss, die een essay schreef over de relatie tussen psilocybine-geassisteerde psychotherapie en euthanasie, vertelde VICE dat hij hoopt dat “patiënten in behandeling zullen zeggen: ‘nee, ik krijg nu een idee van wat er gaat gebeuren, ik voel me er beter en positiever door, en hoewel ik stervende ben, wil ik geen euthanasie plegen. Ik wil de komende maanden gebruiken om alles wat er gebeurt te accepteren.”

“Door psilocybine te ervaren kunnen ze een andere kijk krijgen op de dood. Ze zijn er comfortabeler mee.”

Ondanks deze vooroordelen, verwacht St. Vincents directeur van palliatieve geneeskunde Mark Boughey dat er “er kritiek zal zijn omdat mensen zullen aannemen dat het over de recreatieve drugs, de paddo’s, gaat. Maar als je naar de research kijkt heeft het veel potentie en nauwelijks ernstige nadelige effecten.”