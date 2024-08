Dit zijn de eerste foto’s van de VICE Party 2019

Voordat de winterblues jullie finaal te pakken krijgt en de zetel de vorm van jullie tamme lijven aanneemt, moesten we nog één ding doen: ons jaarlijks feestje geven. De VICE Party ging dit jaar door bij de vrienden van de VK in Brussel. Wat een doodgewone donderdagavond had kunnen worden, werd een groot feest met zoveel gezelligheid dat het soms de spuigaten uitliep. Het was de perfecte gelegenheid om jullie snoeten van dichtbij te zien en de kans om te tonen dat we niet alleen over het Belgische nachtleven kunnen praten, maar er ook deel van zijn.

De drie dj’s van Lait de Coco vervulden onze stoutste dromen door de avond in gang te zetten met Koba La D. Eerlijk gezegd hadden we niet verwacht dat ze de temperatuur op deze verdomd koude avond zo snel zouden doen stijgen.

Videos by VICE

We keken er ook enorm naar uit om jullie voor te stellen aan twee opkomende artiesten in de Belgische muziekscene. Het eerste live optreden was van MEYY, die meteen liet zien hoeveel talent ze in huis heeft. Toen was het de beurt aan Ashley Morgan die pas voor de tweede keer solo op het podium stond maar ons vol energie achterliet om door te gaan tot het eigenlijk niet meer netjes was.

Rond middernacht maakten DJ Insecure, Grover en Yooth van het Brikabrak-collectief er letterlijk een puinhoop van. De hel barstte helemaal los op deze remix van Benny Benassi, een plaatje voor fijnproevers dat al bijna twintig jaar oud is, waardoor wij ons plots oud voelden, of was dat omdat we gewoon te hard aan het dansen waren? Ook backstage ging het van kwaad naar erger.

Rond 1.00 uur maakten de drie vrouwen van Poxcat een vlotte doorstart naar darker vibes met een verrassende verschijning van de reggaeton-artiest Clara op het podium! Het was rond die tijd dat we er enkelen begonnen te verliezen in de kronkels van het “GRATIS DRANK!”-dronkenschap. Lux18 draaide het laatste beetje power uit alle Duracell-konijntjes op de dansvloer met de hele Chanoirs-kliek waarvan enkelen zich letterlijk blootgaven op het podium.

Toch waren er enkele teleurstellingen… We kregen gi-gan-tisch veel verzoekjes om binnen te geraken, maar konden helaas niet op allemaal ingaan. Om er zeker van te zijn dat je volgend jaar de VICE Party niet hoeft te missen, zorg je er beter voor dat je ieder weekend het beste en belangrijkste van VICE in je mailbox krijgt.

Ah, en we hebben ook enkele verloren voorwerpen teruggevonden.

Hier is al een kleine sneak peek van de sfeer, jullie gezichten gedrenkt in gratis alcohol, de backstage vibe, en de ‘Generations’-expo waarin 3 van onze favo creatieven cute op de foto gingen met opa of oma, in elkaar getimmerd met steun van Zalando. De rest van de foto’s zal maandag te zien zijn op onze Facebook-pagina maar nu is het tijd om recup te pakken.

Volg VICE België razendsnel op Instagram.

MEYY

Ashley Morgan

Indira

De ‘Generations’ expo door Yaqine Hamzaoui, powered by Zalando

Liefde en alcohol

Lord Gasmique

Backstage survival kit

Poxcat