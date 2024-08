Zo ging het eerste gevecht van Gegard Mousasi

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij Fightland US.

In deze serie vragen we vechtsporters naar het moment dat bepalend is geweest voor het begin van hun carrière. Dat kan het eerste officiële gevecht zijn, maar ook bijvoorbeeld een sparringsessie of vechtpartijtje op een schoolplein. Wanneer realiseerde deze vechter zich dat haar of zijn toekomst in de vechtsport lag?

Dit keer is het woord aan MMA-vechter Gegard Mousasi. Hij vertelt hoe zijn carrière werd ingeluid door een knokpartij op de middelbare school.

Mijn eerste vechtpartij was op de middelbare school. Ik herinner me dat een vriend van me een of ander kind op school in elkaar wilde slaan. Ze hadden ruzie met elkaar en die jongen moest een lesje leren. We waren een jaar of vijftien en gingen over tot actie.

Het was twee tegen een, dus niet eens echt een gevecht. We gooiden die jongen op de grond, waarna mijn vriend die jongen een trap in zijn buik gaf. Daarna gingen we naar huis. Als je jong en dom bent, doe je soms zulke dingen.

Na die domme vechtpartij gingen mijn maatje en ik meteen op boksles. We dachten dat we stoer waren. Maar door die bokslessen begon ik langzamerhand wel te beseffen dat ik wilde worden zoals de boksers op televisie, en kampioenschappen wilde winnen in deze sport. Ik vocht al snel mijn eerste partij en won die heel snel, waardoor ik nog meer motivatie kreeg om erin door te gaan. Helaas.

Het klinkt misschien wat cynisch, dat ik “helaas” zeg, maar ik had eigenlijk liever ergens anders carrière in gemaakt. Maar ja, er is niks aan te doen. Dit is wat ik kan en waar ik me in heb ontwikkeld. Ik was graag rijk, dik en lui geweest, haha. Maar het is allemaal anders gelopen na die ene domme vechtpartij op de middelbare school.