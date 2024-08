Eindejaarsmix 2017: DJ Hyperlink

Nou mensen, begin maar vast met aftellen! 2018 staat met zijn doos vol verrassingen al op de poort te bonzen. Die doos zit natuurlijk weer boordevol teleurstelling en valse hoop, maar voordat het zover is, sluiten we 2017 af in stijl. DJ Hyperlink, de enige echte, die van Yung Internet, komt even een minuut of veertig wat spyware op je laptop installeren. Als je slim bent, wis je effe je browsergeschiedenis als-ie klaar is.



Noisey: Hoi DJ Hyperlink! Vertel eens kort over je leukste dag van 2017!

DJ Hyperlink: Nou, de show met Yung Internet op Woo Hah! Man, dat was een memorabele dag voor ons drieën. We hadden niet verwacht dat we daar konden staan. Die dag hadden we nog twee shows, we gingen in een bus rijden. Al onze vrienden zaten in die bus, maar er was een gast, de neef van een vriend, die was niet helemaal barkie. Ik wilde op tijd naar huis, de anderen gingen nog feesten, dus ik ben bij die klennie in de bus gesprongen. Dat was wel een helse ervaring ouwe. We zijn veilig aangekomen maar iedereen moest fully focussed met hem meerijden anders ging het fout, dus ik was blij dat ik levend thuis kwam. Niet de meest verstandige optie maar ja, ik wil altijd wel graag naar huis en mijn bed in toch. Dus fack it. Volgende keer doe ik dat niet meer. Je kon niet eens je riem omdoen in die bus man. Maar het was een toffe dag. Oh, en die feestjes van studentenverenigingen, man. Die zijn leuk, ouwe. Die mensen zijn lekker simpel daar en ze gaan twintig keer losser dan de rest. Dus het is easy entertainment. Ze zijn daar altijd vet vriendelijk en we worden goed ontvangen. Paar maanden geleden hadden we een show bij een studentenvereniging in Wageningen. Wij dachten: in die straat zit één studentenvereniging. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Dus wij lopen bij de eerste de beste vereniging naar binnen: “Oh, kijk! Jullie zijn er! Gezellig!” We mogen naar de backstage, drankjes staan klaar, dus wij trekken de koelkast open en denken: Hé die rider klopt niet helemaal – beetje weinig drank. Maar ja, wij doen niet echt moeilijk, dus we trokken een flessie open. We beginnen te drinken en na een half uurtje komt de organisatie naar me toe of ik even mee wil lopen voor de soundcheck. Dus ik loop mee, wij checken de apparatuur, was er maar één mic. Dus ik zeg tegen die gast: “Nou, één mic is niet genoeg. We hebben natuurlijk twee rappers.” Dus die gast ging het effe vragen, komt er iemand naar me toe: “Oh jullie zijn helemaal niet ChildsPlay. Ze dachten dus gewoon dat we ChildsPlay waren. Toen hebben we daar de rider van die gasten opgezopen en zijn we alsnog naar onze eigen show gegaan, een paar meter verderop. Uiteindelijk echt een topavond.

Oké, nou, de tijd is op, wij gaan naar je mix luisteren! Fijne jaarwisseling!