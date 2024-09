Eindelijk kun je je laten zegenen door een robotpastoor

Er was eerder al iemand op het idee gekomen om de Bijbel te vertalen naar emoji, nu is er ook een robotpastoor, bedacht en gemaakt door protestanten uit het Duitse stadje Wittenberg. De robotpastoor heeft als enige doel om het (digitale) woord van God te verspreiden, zo schrijft the Guardian.



Het apparaat heet de BlessU-2 en kan mensen in vijf verschillende talen zegenen. Hij is onthuld door een lokale kerk, speciaal ter gelegenheid van de vijfhonderdste verjaardag van de protestantse reformatie. De BlessU-2 beschikt helaas niet over AI-technologie, waardoor hij alleen met mensen kan interacteren door middel van zijn touchscreen, in het midden van zijn dikke robotbuik. Wanneer je als gebruiker de taal en het geslacht van de robot hebt geselecteerd, beginnen zijn ogen te bewegen en steekt hij zijn armen richting de hemel, om het woord van God uit te spreken. Hij kan bovendien een printje maken van de zegening, zodat je die ook nog boven je bed kan hangen.

Stephan Krebs, een lid van de kerk, heeft meegeholpen de robot te bouwen. Hij vertelde dat het idee achter de BlessU-2 was om “een theologisch perspectief te combineren met een machine” en een discussie te starten over de rol van technologie binnen het christendom.

“Het doel is vooral om het debat aan te zwengelen,” vertelde Krebs aan the Guardian. “Mensen op straat zijn nieuwsgierig, vinden het grappig en zijn geïnteresseerd. De reacties zijn overwegend positief. Kritiek komt vooral vanuit de kerkgemeenschap zelf, omdat sommige mensen bang zijn dat we menselijke pastoors willen vervangen door machines.”

Krebs verzekert the Guardian dat pastoors niet de zoveelste slachtoffers van de robotrevolutie zullen zijn, en hij voelde ook niks voor het automatiseren van bepaalde kerktaken. Hij en zijn collega’s willen alleen informatie verzamelen over hoe mensen met een robot als deze interacteren. Maar goed, wie weet, misschien zijn gerobotiseerde kerkleiders wel helemaal de toekomst en loopt de paus van de toekomst op zonne-energie.