Ellen Allien geeft een nieuwe betekenis aan knallende techno met ‘Jack My Ass’

Als je de wereld niet naar Berlijn kunt brengen, dan breng je Berlijn naar de wereld. Op Nost, haar zevende studioalbum dat binnenkort uitkomt, laat dj, producer en BPitch Control-baas Ellen Allien horen wat volgens haar het geluid van haar stad is: hypnotiserende techno die de muren van de club laat trillen.

Het nummer Jack My Ass is afkomstig van dat album en is net zo zwoel als de naam doet vermoeden. Een zeer geschikt lied om op te dansen in een volgeladen zaal met veel rook en felle lichten. De baslijn pulseert van begin tot eind en bouwt de spanning op tot-ie zo strak staat als je kaak om 4:30 uur.

Allien vertelde THUMP via de mail dat: “ Jack My Ass simpelweg gaat over het feit dat ik goed mijn kont kan schudden op een beat en een baslijn.”

Luister hieronder naar Jack My Ass en bestel Nost alvast voordat-ie op 12 mei uitkomt op Bpitch Control.