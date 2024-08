Emma Wortelboer kan uren luisteren naar complottheorieën over 5G en aliens

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we BNN Vara-presentatrice Emma Wortelboer over blowen, haar fascinatie voor Jensen en haar ervaring met seks met robots.

VICE: Wat is het grootste dat je ooit hebt gesloopt?

Emma Wortelboer: Ik heb best veel gesloopt in mijn leven. Mijn vrienden noemen me ‘de bulldozer’ en mijn moeder vindt dat ik loop als een olifant. Ik ben totaal niet subtiel, echt een hark. Ik heb vroeger ook veel jongens gesloopt op het voetbalveld. Omdat ik een meisje ben, dachten zij dat ik niet kon voetballen. Maar ik was altijd erg snel, dus ik tikte ze allemaal onderuit. Zo heb ik niet alleen hun ego gesloopt, maar ze ook fysiek afgemaakt.

Als je morgen sterft, wie is er dan niet welkom op je begrafenis?

Wat een onaardige vraag. Er zijn weinig mensen die ik echt haat. Ook mijn haters mogen op mijn begrafenis komen, omdat ze dan kunnen zien hoeveel mensen er zijn gekomen. Ik wil bij deze iedereen uitnodigen om naar mijn begrafenis te komen. Ik zou het zelfs sick vinden als Kim Jong-un erbij is.

Wanneer zei je voor het laatst tegen jezelf ‘ik ga nooit meer drinken’?

Afgelopen zaterdag. Ik was heel erg brak, maar ik drink niet veel en het gebeurt niet vaak dat ik lazarus door de stad loop. Ik ben eerder een stoner, en ik hou ervan om middelen puur tot me te nemen en dat niet te mixen met drank. Behalve met carnaval: dan is drank mijn enige toevluchtsoord.

Wanneer heb je voor het laatst ongelooflijk hard gejankt?

Ik ben alle Studio Ghibli-films opnieuw aan het kijken. Ik keek laatst Kiki’s Delivery Service en ik moest zo ontzettend janken. Het personage in de film was aan het leren om heks te worden, maar had nog niet helemaal haar draai gevonden. Op een gegeven moment brak de bezemsteel van haar moeder. Dat kan echt niet. Uiteindelijk redde ze haar vriendje. Het was zo mooi.

Wat is jouw happy place in de chaos van het bestaan?

Ik heb er meerdere: anime, smoken, mijn kat en mijn eiland in Animal Crossing. Voor elke mood heb ik een andere happy place. Maar ik weet ook dat het niet altijd even gezond is om naar zo’n niet bestaande plek te willen toevluchten. Ook mijn thuis in Twente is een happy place. Het is daar zo anders dan in Amsterdam. In Twente staat het leven altijd al een beetje stil. Je kunt er naar de sterren kijken. Dat kan in Amsterdam niet door de lichtvervuiling. Ik ga altijd wel lekker op de natuur daar.

Zijn er complottheorieën waarin je gelooft?

Yes! Ik ben echt fan van complottheorieën. Ik weet dat het gevaarlijk is en dat desinformatie onze breinen bezoedelt, maar het is toch heerlijk om naar te luisteren? Ik heb zoveel minuten van m’n leven naar Jensen geluisterd. Ik vind het zo interessant dat die man ooit een big deal was in Nederland, maar dat hij nu elke dag een podcast maakt van veertig minuten waarin hij maar wat lult over wat er volgens hem gebeurt in de wereld. Ik ben vooral fan van de theorie dat we shit geïnjecteerd krijgen waardoor we bestuurd kunnen worden door 5G. En ik ben ook erg fan van de alien-theorieën, zoals alle verhalen over Area 51.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot één superdier, welke zou je dan kiezen en waarom?

Een otter en een adelaar: de ottelaar. Het lichaam van een otter, maar in de plaats van die kleine handjes, hebben ze grote vleugels. Dat zou echt vet zijn. Het kan, net zoals eenden, vliegen en zwemmen. Ik stel me voor dat de ottelaar, net als de wasbeer, graag door andermans spullen graaft. Het is een kwajongen.

Wat is de donkerste periode die je in je leven hebt doorgemaakt?

Ik heb periodes aan het einde van de middelbare school gehad dat ik niet echt lekker in mijn vel zat. Ik was net niet schattig meer en wist nog helemaal niet wat ik wilde. Ik maakte toen wel beslissingen waarvan ik achteraf denk: nou, dat had niet echt gehoeven. Ik koos andere vriendengroepen en behandelde mijn zusjes niet altijd even fijn. Maar het waren ook geen hele heftige dingen, hoor.

Zou je seks hebben met een robot?

Heb ik al gedaan, want een dildo is ook gewoon een robot. Dat vind ik niet zo interessant, want ik heb niet per se veel met siliconen en speeltjes. Maar seks met een volledige robot? Waarom niet.

Wat vind je het leukst aan het internet?

Ik hou van de slimheid van het internet. Ik hou ervan dat als ik iets wil weten, er altijd wel al iemand is die die vraag al heeft gesteld en het antwoord heeft gevonden. Ik kan uren op Reddit zitten. Memes zijn ook mijn favoriete dingen. Ik hou ervan dat ze niet uit te leggen zijn. Ik probeer memes al jaren aan mijn ouders uit te leggen. Memes zijn iets van ons: degene die ze leuk vinden, begrijpen ze.

Welke leraar heeft jou getekend voor het leven?

Dat zijn er echt veel. Mijn lerares Duits heeft me eens aangereden met haar camper. Ze was alles wat je aan vooroordelen hebt over een leraar Duits: ze rook naar een mix van gore cologne en whisky, was erg groot, droeg altijd een aktetas. Ze had een sterk Duits accent en een hele lijpe manier van lesgeven, namelijk door heel veel te schreeuwen. Ook mijn leraar geschiedenis zal me altijd bijblijven. Hij ging bijna met pensioen, dus hij trok zich nergens meer wat van aan. We spraken altijd over het leven tijdens de les. Dat vond ik erg leuk.

Wat is de vreemdste DM die je ooit hebt gehad?

Wat ik een rare DM vond, was van een jongen die een foto van mij had gemaakt in de tram. Ik vond het zo creepy, omdat er dus ergens iemand naar me aan het kijken was, zonder dat ik het doorhad. Je wordt erg paranoia van zulke DM’s, omdat je op zo’n moment niet echt bewust bent van het feit dat iemand je herkent.

Op welke jeugdvriend ben jij jaloers?

Ik denk niet echt dat ik jaloers ben op jeugdvrienden. Ik heb wel veel bewondering voor jeugdvrienden. Een vriend van me werkt bij Q-dance en hij is regisseur op hardstyle-feesten: hij bepaalt wanneer de vlammenwerpers aangaan.

Vind je het een eng idee dat je een steeds ouder lichaam krijgt?

Ja, en mensen liegen als ze zeggen dat ze daar niet bang voor zijn. Ik hou van m’n jonge lijf, dat ik fit ben en dat alles werkt zoals ik wil dat het werkt – al zijn er natuurlijk ook jonge mensen bij wie dat niet zo is. Ik kijk niet per se uit naar het moment dat ik op m’n veertigste opsta en denk: oh, leuk, mijn rug kraakt! Ik zou daar niet blij van worden.