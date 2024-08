In gesprek met de Engelsman die zijn kind naar Martijn Reuser heeft vernoemd

Het is alweer veertien jaar geleden dat Martijn Reuser voor Ipswich Town speelde, maar voor sommige Engelse supporters is hij nog altijd een voetbalgod. En voor de dertigjarige Glenn Parker al helemaal. Reuser is geen alledaagse voornaam, laat staan in Engeland, maar dat weerhield hem er niet van zijn zoon zo te noemen: Reuser Parker.

Martijn Reuser speelde tussen 2000 en 2004 voor de Tractor Boys en groeide uit tot een publiekslieveling. Hij werd zelfs zo populair dat Glenn nog altijd wild wordt als hij de naam van Martijn Reuser hoort. Ik belde hem de dag nadat de kleine Reuser en zijn moeder thuiskwamen uit het ziekenhuis.



VICE Sports: Ha Glenn, gefeliciteerd met de geboorte van je zoon. Waarom heb je hem Reuser genoemd?

Glenn Parker: We spreken het in Engeland uit als ‘Ruuser’. Toen Martin Ruuser naar Ipswich Town kwam, ben ik meteen verliefd op hem geworden. Ik had nog nooit zo’n speler gezien. Hij maakte in het seizoen 1999/2000 een goal op Wembley in de finale van de play-offs tegen Barnsley. Door die goal promoveerden we naar het Premiership. Vanaf die goal heb ik geroepen dat mijn eerste kind Reuser zou gaan heten. Ik heb me aan mijn woord gehouden. Het rugnummer van Martijn Reuser heb ik trouwens op mijn arm laten tatoeëren.

Wat is er zo speciaal aan Martijn Reuser?

Hij was zo ongelooflijk goed als hij langs de zijlijn raasde. Hij zocht spelers op, was nooit bang, en dan heb ik het nog niet eens over zijn vrije trappen. Hij knalde ze er allemaal in. Hij was een echte leider en stond altijd met een grote glimlach op het veld. We noemden hem bij Ipswich ook altijd Rolls-Reus. Naar dat automerk, snap je? Alle fans waren direct helemaal gek op hem. Ik heb nog nooit een speler gezien die zo populair was bij de Ipswich-supporters.

Wat vond je vrouw van het idee om jullie zoon Reuser te noemen?

Haha, ze was in het begin niet bepaald overtuigd. Ze is overstag gegaan omdat ze wist dat mijn overleden vader ervan uitging dat ik mijn zoon Reuser zou noemen. Nu vindt ze het geweldig. Alle mensen die ik spreek vinden het een prachtige naam. Als ik het verhaal erachter vertel, vinden ze het nog mooier. Het moet haast wel het eerste kind in Engeland zijn met Reuser als voornaam.

https://twitter.com/Glenn8730/status/1032597364647911424

Hoe zou je het vinden als de kleine Reuser ooit de echte zou ontmoeten?

Dat zou echt een droom zijn. Weet je wat trouwens ook wel toevallig was? Na de bevalling van mijn vrouw werden we naar een andere kamer in het ziekenhuis gebracht met ons kind. Dat was blijkbaar dezelfde kamer waar Martijn Reuser en zijn vrouw waren bij de geboorte van hun kind. Twee oudere vrouwen die in het ziekenhuis werkten herkenden de naam van ons kind en vertelden ons dit verhaal. Mijn vader heeft mij ook naar een voetballer vernoemd, dus het begint langzaam wel een familietraditie te worden.

Naar welke voetballer ben je dan vernoemd?

Mijn vader was een groot fan van Tottenham Hotspur en heeft me vernoemd naar Glenn Hoddle. Toen ik een jaar of negen was, kwam Hoddle met Spurs naar Ipswich. Ik heb hem gevraagd of hij een foto wilde signeren en vertelde hem waar mijn naam vandaan kwam. Dat vond Glenn Hoddle mooi, hij moest lachen. Ik hoop dat mijn zoon ook helemaal gek van voetbal wordt. Het zou mooi zijn als hij zijn zoon ook weer naar zijn favoriete speler gaat vernoemen.

OTD 2000 Martijn Reuser signed for Ipswich Town for £1 million rising another 250,000 if Ipswich Town stay in the Premiership. Reuser made 92 appearances and scored 14 goals. pic.twitter.com/584oHALYg0 — ITFC COYB!! (@Aessexboy71) June 23, 2018

Ik zag op je twitteraccount dat je met de pasgeboren baby de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Sheffield Wednesday hebt geluisterd op de radio. Hoe vond Reuser het?

Ik was nog in het ziekenhuis, dus we hadden geen andere keus dan de wedstrijd te volgen via de radio. Ik wil Reuser zo snel mogelijk meenemen naar het stadion. Hij is nu bijna een week oud. Als hij twee of drie weken is, dan is de tijd wel rijp voor zijn eerste wedstrijd. Ik ga hem ook snel meenemen naar het trainingscomplex van Ipswich. Mijn vader was er jarenlang de materiaalman. Helaas is hij sinds december niet meer bij ons. Ik wil Reuser de werkplek van zijn opa laten zien.

Hoe reageerde Reuser op de geluiden van de wedstrijd?

Hij was constant aan het lachen. Maar ik heb hem nog niet de stand in de competitie laten zien, we staan namelijk onderaan het Championship. Dan zal het lachen hem snel vergaan. Ik ben benieuwd naar zijn reactie als ik hem straks al die duizenden mensen op Portman Road laat zien. Ik heb het als supporter ook al die jaren overleefd in het stadion, dus met die kleine komt het ook wel goed.

Heb je Martijn Reuser weleens ontmoet?

Ik heb Martijn een aantal keer ontmoet, ja. Ik heb weleens een praatje met hem gemaakt en ik heb zijn handtekening, alleen sta ik nog niet met hem op de foto. Hij is echt een ontzettend aardige kerel. Nederlanders zijn sowieso altijd aardig. Ik heb ook Dennis Bergkamp een keer ontmoet, die was ook zo netjes en vriendelijk.

Waar ben je Bergkamp dan tegen het lijf gelopen?

Toen hij met Arsenal op bezoek kwam bij Ipswich Town. Door het werk van mijn vader kreeg ik altijd de kans om na de wedstrijd de spelers van de tegenstander te ontmoeten. Zijn Engels was nog niet zo heel goed, dus het is bij een paar woorden gebleven. We hebben met Ipswich ook nog een keer in de voorbereiding tegen PSV gespeeld. Daar speelde Ruud van Nistelrooy destijds nog. Ook met al die gasten van PSV heb ik toen kennisgemaakt.

Ik hoop voor je dat de kleine Reuser ooit kennismaakt met Martijn Reuser.

Ja man, dat hoop ik ook echt. Ik denk dat dat echt heel emotioneel voor mij gaat worden. Vooral als Martin Reuser mijn baby zal vasthouden. Ik wilde al zo lang een baby en hem zo graag Reuser noemen. Ik denk dat ik bij die ontmoeting ga huilen als een klein kind.

