Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor jou als student?

We houden een enquête, en hebben jou nodig om die in te vullen!

Sinds half maart 2020 is het leven van de gemiddelde student behoorlijk veranderd. Wie een bijbaantje had zag z’n nulurencontract letterlijk naar nul uren gaan, colleges werden verplaatst naar Zoom – waardoor het bestaansrecht van broeken plotseling wegviel – en studenten die met veel huisgenoten wonen liepen de kans om in hun eigen woonkamer een boete te krijgen. Om maar niet te spreken over alle uit de hand gelopen studieborrels die je hebt moeten missen.

Maar terwijl Rutte in zijn wekelijkse persconferentie steun uitsprak aan kinderen, ouderen en nagelsalons, bleef het spreekwoordelijke schouderklopje voor studenten uit.

Inmiddels zijn we vier maanden verder. De horeca is weer open en de term ‘nieuw normaal’ dwarrelt als confetti over je timeline. Of er een tweede golf komt, en hoe groot de economische crisis wordt, valt lastig te voorspellen.

Wat we wel kunnen onderzoeken is hoe corona jouw leven als student heeft beïnvloed. Hoe kut waren die online lessen nou echt? Ben je je ranzige studentenhuis ontvlucht en weer bij je ouders ingetrokken? Heb je geldzorgen of leen je maximaal bij ome DUO? En maak je andere keuzes over je toekomst, nu we in een wereldwijde crisis beland zijn?

Help ons hierachter te komen door deze enquête in te vullen. Dat duurt maar 5 minuten, dus daarna hou je nog genoeg tijd over om te genieten van deze stralende zomerdag (afhankelijk van je locatie, stralend zomerweer niet gegarandeerd). De resultaten van de enquête gebruiken we voor onze jaarlijkse Student Guide, die eind augustus online komt.