Erotische collages van bloemen, vlees en de paus met een onderbroek op zijn hoofd

Duik in de browsergeschiedenis van een collagekunstenaar en je vindt de vreemdste dingen. In het geval van Jacqueline Mak zijn dat vooral plaatjes van pin-upmeiden, naakte lichamen, borsten, kitscherige rozen en de paus met een onderbroek op zijn hoofd.

De stijl van van Mak is retro en erotisch. Ze zoekt naar porno en pin-ups, maar struint ook online tweedehandswinkels af, om zo vintage (seks)plaatjes op te snorren.

Breastful of Meat

Die plaatjes vind je natuurlijk terug in haar werk, dat vol zit met de humor en bruutheid die de huidige consumptiemaatschappij met zich meebrengt. Ook objectificatie is een terugkerend thema in de collages. Een typisch voorbeeld is Breastful of Meat, uit haar nieuwe serie Let’s Eat. De kunstenaar beschrijft de serie als “een verwijzing naar morbide consumptie”. In Breastful of Meat steekt een vrouw haar handen met roodgelakte nagels uit. De handen houden een homp rauw vlees vast, gedecoreerd met borsten en bloemen. De achtergrond van dit morbide plaatje heeft een zacht, mintgroen kleurtje.

Toch is de boodschap achter haar werk niet al te beladen. Misschien maakt de kunstenaar een statement tegen religieuze censuur, maar waarschijnlijk was ze gewoon benieuwd hoe de paus eruit zou zien met een onderbroek op z’n hoofd. Zo dus:

Pope and Underwear

In Full Bloom

Ze begon pas een paar jaar geleden met collages, nadat ze erachter kwam dat haar werk in marketing haar creativiteit nogal had aangetast. Hoewel ze een nieuwkomer is, zijn er een hoop onderwerpen die ze nog wil belichten in haar collagekunst: mensenhandel, pedofilie, verslaving, seksueel trauma en geestelijke gezondheidsproblemen. Er staat dus nog flink wat vreemds te wachten.

I’m Fine Leave Me Alone

Prideful of Cocks

Inside Vatican