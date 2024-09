Erotische illustraties die de pijn van een langeafstandsrelatie verzachten

Waarschuwing: dit artikel bevat pikante plaatjes.

Toen de Italiaanse illustrator Frida Castelli een langeafstandsrelatie kreeg, vond ze haar uitlaatklep in het maken van erotica. Ze maakt tekeningen van zichzelf in extase, waarbij ze haar geliefde vervangt door kille objecten die haar lichaam beroeren. “Elk werk is een viering van mijn liefde voor mijn man,” vertelt Castelli aan The Creators Project.

De illustraties van Castelli zijn in eerste instantie een sexy selfie of een screenshot van amateurporno, met een opvallende twist doordat ze daar bijvoorbeeld een boor, een cactus, een kolonie bijen aan toevoegt. “In mijn tekeningen zie je mijn meest intieme emoties,” legt ze uit. “Ik vertel het verhaal van mijn langeafstandsrelatie, en met elk werk probeer ik mijn gevoelens te analyseren, te kennen, ermee te experimenteren en ze te overheersen.”

