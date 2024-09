Essentiële spullen om beslagen ten ijs het festivalseizoen door te komen

Vlak voordat je naar een festival gaat moet je in je hoofd altijd de ingewikkelde afweging maken tussen comfort en het draaggemak van je bagage. Die opblaasbare jacuzzi is wel lekker op de zondagochtend, maar wie gaat dat ding de festivalweide overslepen? En heb je écht dertien blikken ragout nodig voor drie dagen party? Om je te helpen bij het maken van een paklijstje hebben we de spullen op een rij gezet die je dit festivalseizoen absoluut gaat missen als je ze thuis laat.

WATERZAK

Hoe vaak heb je wel niet in de rij voor de kraan bij de camping-wc’s op het punt van sterven gestaan met een compleet uitgedroogd katerlijf en twee dorre hersenhelften, en dat er dan zo’n kampeernerd voor je staat die uitgebreid z’n uitvouwbare jerrycan met water gaat staan vullen? De enige manier om dit te voorkomen is door zelf vol gas linkerbaan het campingnerdschap te omarmen en met zo’n domme waterzak in de weer te gaan.

ORS

Oral Rehydration Solution is het allergrofste rehydratiemiddel dat er is, voor als je lichaam zo erg is uitgedroogd dat het linke soep wordt. Meenemen dus, voor als je er op de festivalmaandagochtend bij loopt als de rimpelige balzak van een bejaarde kameel en er een woestijnbries door je poriën waait.

TENTPONCHO

Mocht je een keer in de stromende regen staan te partyen en overvallen worden door geilheid en een flinke tent in je poncho, dan kun je deze poncho ook daadwerkelijk opzetten als tent en metéén van bil gaan! Wel jammer dat mensen in poncho’s ongeveer dezelfde sexappeal hebben als een beschimmelde broccoli en dit dus absoluut nooit zal gebeuren.

KOPTELEFOON





Het is leuk hoor, een festivalmiddagje naar wat brave bandjes en slappe singer-songwriters kijken. Zelf ben ik alleen meer van het zwaardere werk, dus op een gegeven moment móet ik gewoon even terug naar mijn tent om wat Black Sabbath door mijn speciale metalkoptelefoon te jagen.

LUCHTVERFRISSER PINÃ COLADA





Het festival is een zintuiglijke totaalervaring. Overal waar je kijkt zie je knappe jonge mensen in hun geilste festivalkleren, op elke hoek van het terrein kun je je vergapen aan fantastische bands en fabuleuze dj’s, en overal stinkt het naar de dementieafdeling van een bejaardentehuis waar een schaap ligt te rotten. Zorg ervoor dat het in je tentje niet ook nog naar zweettenen en 4FA-scheten ruikt, want stank is er op een festival al genoeg.

PLUMPY’NUT

Plumpy’nut is een soort superpindakaas die zo’n beetje alles bevat wat je lichaam nodig heeft. Ideaal om een hongersnood in Soedan of een paar dagen dagen Into the Best Kept Rabbit Hole mee door te komen, maar pas op, het bevat wel gluten!

SHOCK POP EYES

Een handige bril voor als je een belangrijk sollicitatiegesprek hebt waarbij je fris wil verschijnen, maar twee dagen daarvoor een dagfestival bezoekt waar je liever niet te veel wil opvallen.

BABYDOEKJES

Dat het nog steeds niet écht maatschappelijk geaccepteerd is om te douchen op festivals, betekent niet dat je de zweetkorsten, plasspetters en biersporen maar gewoon lekker dagenlang moet laten fermenteren op je huid, goor zwijn dat je bent!

RONNIE FLEX­BEKER

Het is best belangrijk om op 5 mei stil te staan bij onze vrijheid en iedereen die daar z’n leven voor gegeven heeft en zo, maar de historische beslissing om een Ronnie Flex-ijsco op de markt te brengen dient ook zeker nationaal gevierd te worden, bijvoorbeeld door als één natie wodka uit Ronnie Flex-bekers te drinken.

PEDOMETER

Nee, nee, dit is niet iets wat bezorgde moeders hun minderjarige kinderen kunnen meegeven als ze voor het eerst gaan festivallen. Dit is gewoon een apparaat dat telt hoeveel stappen je op een dag zet. Hartstikke handig, bijvoorbeeld als je een flink end moet lopen om Ed Sheeran te zien en wil weten hoe lang Marc Dutroux al achter je aanloopt.

ZONNEBRILTOUWTJES

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft uitgerekend dat je van alle zonnebrillen die er verloren gaan tijdens moshpits een brug zou kunnen bouwen van de Maas tot aan de Bosporus. Ga dus voor touwtjes – overigens prima te combineren met een heuptas en een liefde voor de Dire Straits, voor die perfecte festivalvaderlook.

SLAAPSETJE

Het nachtelijke festivaluiltje dient met toewijding geknapt te worden, zodat je overdag zonder knikkebollen kunt aanhoren naar welke concerten alle kennissen die je tegenkomt al zijn geweest.

