Eswatini’s gedroomde skateboardavontuur begint hier

Ik herinner me mijn skateboardperiode. Die duurde ongeveer een maand, mijn moeder kocht mijn eerste board. Ik herinner me dat ik een enorme groene kikker met kettingen, grote diamanten en een pet op mijn deck had. Mijn moeder betaalde ervoor, hoewel ze het niet goedkeurde. Dus ‘s ochtends, op weg naar mijn school, die 500 meter van huis was, liet ik mezelf glijden. Ik denk dat ik me van binnen net zo voelde als de jongen op de omslagfoto hierboven.

Toen Jonas Camps ons de foto’s stuurde van zijn nieuwe boek over het project om – onder andere – een skatepark te bouwen in Eswatini, leek het me een goed moment om te ontdekken wat mensen meemaken als ze hun skateboard niet na een maand in de kelder achterlaten – beter nog, als ze er hun levensdoel van maken. En zelfs een boek.

Vorig jaar vertelde de Belgische fotograaf al over de nieuwe skateparken die de organisaties Skate World Better en Wonders Around the World bouwden om de skateboardscene in Mozambique en Zambia te ontwikkelen. In zijn boek Empty Billboard zijn foto’s van het project in Eswatini toegevoegd aan de foto’s uit de andere twee landen.

Jonas werkt al vier jaar samen met Martin Loužecký – zijn Tsjechische maatje achter Skate World Better – om skateboarden toegankelijk en uitvoerbaar te maken op het Afrikaanse continent. Zo kwam hij afgelopen zomer terecht in Eswatini, vroeger bekend als Swaziland. Dit kleine land in zuidelijk Afrika is de laatste absolute monarchie op het continent. Als je de kenmerken vergelijkt met die van België, kun je de oppervlakte delen door twee en de bevolking door tien.

Tussen de bergen van Mbanane, de hoofdstad, begonnen Jonas en Martin aan dit nieuwe bouwproject. “Er wonen veel politici in Mbabane”, zegt Jonas. “Vanaf de berg waar we woonden, konden we allerlei landhuizen zien. We dachten dat we in de Hollywood Hills waren.”

Het project in Mbanane is het resultaat van bijzondere omstandigheden die even toevallig als welkom zijn. Vier jaar geleden, tijdens het verlengen van zijn visum, ontmoette Martin Jason Martin, een plaatselijke jongen. “Jasons droom was om een skatepark te bouwen in Eswatini”, voegt Jonas toe. “Sinds hij een kind was, hoorden zijn moeder en zussen er voortdurend over, tot het punt waarop ze er genoeg van kregen, denk ik.” Maar Jason bleef bij zijn idee. Een paar jaar nadat hij begon met lokale kinderen kennis te laten maken met skateboarden op de geïmproviseerde schans in zijn garage, richtte hij de NGO Eswatini Skate op om de beweging uit te breiden. Martin sloot zich aan bij het project en begon met het plannen van de bouw van een betonnen skatepark.

“In Mbanane zagen we een vrij grove mini-ramp op een van de grote pleinen”,vervolgt Jonas. Jason, Martin en ik hadden meteen het idee om er een skatepark van te maken. We ontdekten dat er daar een gemeenschap van skaters was die dit al jaren probeerden. Ze dienden een voorstel in bij de gemeenteraad. De rest is geschiedenis.

In tegenstelling tot de ervaringen met het bouwen in afgelegen buitenwijken in Mozambique en Zambia, maakte het bouwen van een skatepark in de hoofdstad van Eswatini veel dingen eenvoudiger. Voor het eerst hadden ze toegang tot machines en werd het beton bij hen afgeleverd – geen mixen die ze met de hand moesten maken. De stad doneerde ook andere materialen. De impact wordt ook op een heel andere manier gezien, lokaler, meer geworteld in de bevolking.

Naast de Tsjechische leden van Skate World Better, een paar versterkingen van elders en de inwoners van de hoofdstad, zijn Jason’s maten ook uit Zuid-Afrika gekomen om het team een handje te helpen. Afgelopen juni opende het Lafezeka Skatepark officieel zijn deuren in het Coronation Park, tussen de bestaande basketbal-, tennis- en voetbalvelden.

Jason en Dave. “We waren een klein team van negen mensen. De meesten van ons kwamen uit Tsjechië, maar Dave kwam uit Durban, Zuid-Afrika.”

“Mbabane is een kleine stad omringd door bergen. Het stadscentrum zit vol met winkelcentra, kantoren, restaurants en een enorme bushalte.”

Martin tijdens een tatoeagesessie.

“Toen het beton er eindelijk was, brachten we het grootste deel van onze tijd door in het skatepark. Het was winter, de zon ging om 17.00 uur onder en het werd snel koud. Vanwege de vochtigheid brachten we de meeste avonden wachtend door en probeerden we warm te blijven door een vuur te maken met de nachtwaker van het skatepark, Mr Dlamini.”

Mr Dlamini.

Een gebouw in Mbanane.

Dave.

Dave test het beton.

Een feestje in een auto.

“We woonden bij Jason en zijn gezin. In de garage was een kleine ramp die was afgeplakt. Eerst dacht ik dat het onmogelijk zou zijn om die te gebruiken. Maar elke avond maakte iemand er gebruik van. Uiteindelijk deden we een paar zieke dingen op die klotehelling!”

“Jason was een buitengewone kerel. Ik heb nog nooit iemand zo uit zijn dak zien gaan tijdens de bouw. Ik zag zijn droom uitkomen. Het is moeilijk voor te stellen dat iemand zo lang in iets gelooft en dan eindigt met een enorm betonnen park in een prachtige tuin midden in Mbabane.”

