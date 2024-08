Eva Donckers fotografeert het licht van spirituelen en het zweet van toeristische trekpleisters

Omdat België een geschiedenis heeft van gabbers en marina’s en omdat er daar al veel foto’s van zijn, kiezen wij elke week een jonge Belgische fotograaf die ons verrast met wat anders. Deze week: Eva Donckers.



Eva Donckers heeft iets met wat ze “the elsewhere” noemt, maar ook met toevalligheden die haar de wereld rond sturen. Op een dag vond ze een postkaart met een fontein erop, wat volstond om zichzelf op een vlucht naar Las Vegas te trakteren. In Yosemite, the Grand Canyon en Sequoia observeerde ze toeristen en de strategieën van al de commerce errond. Mensen spotten die beren spotten met telelenzen, dus.

Maar dat “elsewhere” is evengoed een ondergrondse 70s villa in Nevada, gebouwd om mensen te beschermen tegen de nucleaire winter, inclusief roze fluffy wc. Voor Eva gaat het om de interacties en ontmoetingen die voorafgaan aan het beeld. “Het lijkt onbereikbaar en plots sta je daar”, zegt ze.



Nu zit Eva dan weer tussen fysieke en virtuele ontmoetingen met adepten van New Spiritual Movements (oftewel een hele resem opkomende religieuze groeperingen). Ze maakt beelden van fanatici die in het hiernamaals geloven en de waarheid in hogere sferen zoeken. Allemaal omdat ze een paar maand geleden inging op een briefje met helderziende beloftes — alweer zo’n banale toevalligheid die ze dan wel omzet in heerlijk scherp beeld.

