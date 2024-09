[NSFW] Levendige balpentekeningen van schunnige taferelen

Je kan niet anders dan een beetje betoverd raken door de levendige balpen- en markeerstiftekeningen van de Spaanse kunstenaar Juan Francisco Casas. Zijn nieuwe solo-expositie (HE)ARTBROKEN, nu te zien in de Jonathan Levine Gallery in New York, hangt vol met tekeningen die de kunstenaar maakte van foto’s die hij zelf heeft genomen, een proces waarbij hij minutieus en urenlang de grote afdrukken overtrekt.

I Am Not That Complicated (2016)

De scènes die Casas vastlegt zijn herinneringen aan wat hij zelf zijn “persoonlijke en provocerende daden” noemt. Met zijn afbeeldingen verkent hij de schoonheid van zijn verbroken relaties en legt daarmee bloot hoe liefde een effect kan hebben op kunst. De kunstenaar beschrijft de tentoonstelling als “een sentimenteel onderzoek naar het verleden, waarin ik oude en nieuwe beelden vermeng, net zoals het gaat bij herinneren.”

My Latex Andromeda 3 (2016)

In de tentoonstelling van Casas is een serie opgenomen met de naam Life is a Dirty Glitch, waarin de kunstenaar de “onbewuste achteruitgang van het geheugen” probeert af te beelden met foto’s waarin iets mist. Seksueel expliciete afbeeldingen worden zo vervormd en wazig gemaakt door bijvoorbeeld pixels te vergroten, waardoor de identiteit van de persoon verhuld wordt.

Life Is A Dirty Glitch 2 (2016)

(HE)ARTBROKEN is de laatste tentoonstelling in een serie van drie, waarmee Casas eerder dit jaar begon. De eerste tentoonstelling SPQR(CA)VITA was te zien in de Koninklijke Academie van Spanje in Rome. Daarna was er O(H)ROMAO(H)MORTE in de Galería Fernando Pradilla in Madrid. Bekijk hieronder meer werk van Casas.

The Shower Soprano (2016)

(A)utopic 1 (2016)

Paris Picnic 1 (2016)

Hold Me In Your Arms (2016)

