Facebook verbiedt crypto- advertenties, maar dat houdt oplichters niet tegen

Facebook heeft het gehad met Bitcoin. Afgelopen week heeft de internetreus aangekondigd alle cryptocurrency-advertenties op het platform te verbieden. Maar het lijkt erop dat sommige Bitcoin-gerelateerde advertenties nog gewoon te zien zijn. Dat kan omdat Facebook hun maatregel niet helemaal goed heeft uitgedacht.

Facebook onderzoekt het probleem, vertelt een woordvoerder maandag in een e-mail.

Matthieu Suiche, oprichter van de security-start-up Comae Technologies, tweette op zaterdag een screenshot met één van advertenties die erdoorheen was geglipt. De advertentie was waarschijnlijk opzettelijk verkeerd gespeld om het verbod van Facebook te omzeilen.

“Dit is belachelijk. Deze advertenties ontwijken de nieuwe Facebook-regels tegen cryptocurrencies en ICO’s door dingen verkeerd te spellen. ‘BlTC0lN’ met L en een nul,” tweet Suiche.

Bekijk ook: Nieuw Geld – Cryptomiljonair.

In de screenshot van Suiche is een verdacht artikel met de titel “MUST READ! Don’t Invest in BlTC0lN Before You Read This” te zien.



Facebook kondigde het verbod op crypto-advertenties vorige week aan in een blogpost. Om even specifiek te zijn zeiden ze dat reclame voor “financiële producten en diensten die vaak worden geassocieerd met misleidende promotionele praktijken” verboden wordt. En daarmee doelen ze dus op cryptocurrencies en Initial Coin Offerings – waarmee start-ups geld op halen met digitale tokens – en ook op binaire opties. Facebook verklaarde dat het verbod “bewust breed geformuleerd” is en dat er in de toekomst nog aan gesleuteld kan worden.

Facebook gaf enkele voorbeelden van advertenties die niet meer mogen. Maar toch lijkt “Klik hier om meer te leren over onze no-risk cryptocurrency die directe betalingen aan iedereen over de wereld mogelijk maakt,” natuurlijk wel heel erg op de advertentie die Suiche deelde: “De BlTC0lN-strategie van Google helpt mensen over de hele wereld om hun schulden af te lossen en te stoppen met werken.”

“We willen dat mensen nieuwe producten en diensten blijven ontdekken via Facebook-advertenties zonder dat zij bang hoeven te zijn voor oplichting of bedrog,” zei Facebook in de aankondiging van de nieuwe regels.

Spamfilters en bans omzeilen met een paar kleine typfoutjes is al zo oud als de Nokia 3310. Zo heeft een Russische spammer een keer het geniepige domein “ɢoogle.com” geregistreerd (kijk even goed; daar staat dus geen Google), maar hij verloor onlangs nog een rechtszaak over het rechtmatige eigendom van de site.

Maar wat valt er te doen? Oplichters zullen altijd oplichters blijven, zelfs als ze daarvoor het Groene Boekje uit het raam moeten gooien.

Dit artikel verscheen eerder op Motherboard.